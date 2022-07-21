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Байден заявил о заболевании раком из-за плохой экологии - РИА Новости, 21.07.2022
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Байден заявил о заболевании раком из-за плохой экологии
Байден заявил о заболевании раком из-за плохой экологии - РИА Новости, 21.07.2022
Байден заявил о заболевании раком из-за плохой экологии
Президент США Джо Байден заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T00:36
2022-07-21T10:39
в мире
сша
массачусетс
делавэр
джо байден
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды.Как рассказал американский лидер во время своего выступления в штате Массачусетс, в городе Клеймонт (штат Делавэр), где он проводил детство, было много нефтеперерабатывающих заводов, во время заморозков приходилось "буквально смывать нефтяные пятна" со стекол.Впоследствии пресс-служба Белого дома уточнила, что Байден имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил перед вступлением в должность.Как отмечает издание New York Post, в прошлом году врач президента США Кевин О’Коннор опубликовал отчет о состоянии его здоровья, в котором не упоминалось какое-либо текущее онкологическое заболевание. До президентства Байдену удалили несколько немеланомных новоообразований кожи, при этом О’Коннор объяснил их появление тем, что американский лидер в молодости проводил много времени на солнце.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, самый пожилой президент США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
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в мире, сша, массачусетс, делавэр, джо байден
00:36 21.07.2022 (обновлено: 10:39 21.07.2022)
 
Байден заявил о заболевании раком из-за плохой экологии

Президент США Байден связал свое заболевание раком с загрязнением окружающей среды

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды.
Как рассказал американский лидер во время своего выступления в штате Массачусетс, в городе Клеймонт (штат Делавэр), где он проводил детство, было много нефтеперерабатывающих заводов, во время заморозков приходилось "буквально смывать нефтяные пятна" со стекол.

"Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", — сказал он.

Впоследствии пресс-служба Белого дома уточнила, что Байден имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил перед вступлением в должность.
Как отмечает издание New York Post, в прошлом году врач президента США Кевин О’Коннор опубликовал отчет о состоянии его здоровья, в котором не упоминалось какое-либо текущее онкологическое заболевание. До президентства Байдену удалили несколько немеланомных новоообразований кожи, при этом О’Коннор объяснил их появление тем, что американский лидер в молодости проводил много времени на солнце.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, самый пожилой президент США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
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