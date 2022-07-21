https://ria.ru/20220721/bayden-1803915310.html

Байден заявил о заболевании раком из-за плохой экологии

Байден заявил о заболевании раком из-за плохой экологии - РИА Новости, 21.07.2022

Байден заявил о заболевании раком из-за плохой экологии

Президент США Джо Байден заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T00:36

2022-07-21T00:36

2022-07-21T10:39

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды.Как рассказал американский лидер во время своего выступления в штате Массачусетс, в городе Клеймонт (штат Делавэр), где он проводил детство, было много нефтеперерабатывающих заводов, во время заморозков приходилось "буквально смывать нефтяные пятна" со стекол.Впоследствии пресс-служба Белого дома уточнила, что Байден имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил перед вступлением в должность.Как отмечает издание New York Post, в прошлом году врач президента США Кевин О’Коннор опубликовал отчет о состоянии его здоровья, в котором не упоминалось какое-либо текущее онкологическое заболевание. До президентства Байдену удалили несколько немеланомных новоообразований кожи, при этом О’Коннор объяснил их появление тем, что американский лидер в молодости проводил много времени на солнце.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, самый пожилой президент США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220717/starost-1803009256.html

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