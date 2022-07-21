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Муфтий высказался об идее внедрить исламский банкинг в России - РИА Новости, 21.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220721/banking-1804104100.html
Муфтий высказался об идее внедрить исламский банкинг в России
Муфтий высказался об идее внедрить исламский банкинг в России - РИА Новости, 21.07.2022
Муфтий высказался об идее внедрить исламский банкинг в России
Духовное собрание мусульман России (ДСМР) всецело поддерживает внедрение исламских финансовых инструментов в РФ, позитивным результатом соответствующего... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:02
2022-07-21T19:06
религия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) всецело поддерживает внедрение исламских финансовых инструментов в РФ, позитивным результатом соответствующего законопроекта может стать открывающаяся для россиян возможность внедрения новых форм ведения финансов, заявил РИА Новости глава ДСМР Альбир Крганов.Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. Соответствующий законопроект уже подготовлен и отправлен на согласование."Мусульмане России поддерживают внедрение исламских финансовых инструментов в РФ. Так, в марте этого года в Общественной палате РФ ДСМР организовал круглый стол на данную тему с участием председателя комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова. В обсуждении также приняли участие дипломаты и послы мусульманских стран. У нас большая заинтересованность со стороны бизнеса соответствующих стран", - сказал муфтий Крганов.Религиозный деятель отметил, что группа стратегического видения "Россия-исламский мир" несколько лет прорабатывает тему исламского банкинга на своих площадках. "На 2023 год этой группой, в которой я тоже состою, запланировано проведение пленарной сессии в одной из мусульманских стран по данной теме", - добавил Крганов.Муфтий также рассказал, что процесс подготовки к внедрению исламского банкинга проходит в тесном взаимодействии с представителями исламских бизнес-структур и институтов гражданского общества."Позитивным результатом предложенного законопроекта может стать открывающаяся для многих граждан России возможность внедрения новых форм ведения финансов. В связи со сложными взаимоотношениями с западными рынками на первое место выходит партнерство с институтами исламского финансирования", - заключил муфтий Крганов.Ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров сообщил РИА Новости, что судить о том, как будет устроен исламский банкинг в России, пока трудно. По его словам, исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации. Среди преимуществ исламского банкинга социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития. Риски связаны с общими принципами такого финансирования и с необходимостью четкого определения процедур взыскания при дефолте и более пристальному вниманию к кредитному риску, так как "ИФ подразумевает сравнительно лояльное отношение к должнику в случае его неплатежеспособности".
https://ria.ru/20220621/moskva-1796963989.html
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россия, санкции в отношении россии
18:02 21.07.2022 (обновлено: 19:06 21.07.2022)
 
Муфтий высказался об идее внедрить исламский банкинг в России

Муфтий Крганов поддержал идею внедрить в России исламский банкинг

© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) всецело поддерживает внедрение исламских финансовых инструментов в РФ, позитивным результатом соответствующего законопроекта может стать открывающаяся для россиян возможность внедрения новых форм ведения финансов, заявил РИА Новости глава ДСМР Альбир Крганов.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. Соответствующий законопроект уже подготовлен и отправлен на согласование.
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"Мусульмане России поддерживают внедрение исламских финансовых инструментов в РФ. Так, в марте этого года в Общественной палате РФ ДСМР организовал круглый стол на данную тему с участием председателя комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова. В обсуждении также приняли участие дипломаты и послы мусульманских стран. У нас большая заинтересованность со стороны бизнеса соответствующих стран", - сказал муфтий Крганов.
Религиозный деятель отметил, что группа стратегического видения "Россия-исламский мир" несколько лет прорабатывает тему исламского банкинга на своих площадках. "На 2023 год этой группой, в которой я тоже состою, запланировано проведение пленарной сессии в одной из мусульманских стран по данной теме", - добавил Крганов.
Муфтий также рассказал, что процесс подготовки к внедрению исламского банкинга проходит в тесном взаимодействии с представителями исламских бизнес-структур и институтов гражданского общества.
Исламский банкинг: зачем он нужен в России? - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Исламский банкинг: зачем он нужен в России?
"Позитивным результатом предложенного законопроекта может стать открывающаяся для многих граждан России возможность внедрения новых форм ведения финансов. В связи со сложными взаимоотношениями с западными рынками на первое место выходит партнерство с институтами исламского финансирования", - заключил муфтий Крганов.
Ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров сообщил РИА Новости, что судить о том, как будет устроен исламский банкинг в России, пока трудно. По его словам, исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации. Среди преимуществ исламского банкинга социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития. Риски связаны с общими принципами такого финансирования и с необходимостью четкого определения процедур взыскания при дефолте и более пристальному вниманию к кредитному риску, так как "ИФ подразумевает сравнительно лояльное отношение к должнику в случае его неплатежеспособности".
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