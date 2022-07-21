https://ria.ru/20220721/avstraliya-1804128176.html
Россия ввела санкции против Австралии
Россия ввела санкции против Австралии - РИА Новости, 21.07.2022
Россия ввела санкции против Австралии
МИД России на основе взаимности запретил въезд в РФ 39 гражданам Австралии, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:24
2022-07-21T19:24
2022-07-21T19:33
австралия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. МИД России на основе взаимности запретил въезд в РФ 39 гражданам Австралии, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства."В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "Закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный "стоп-лист" 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии", - заявил МИД РФ.В министерстве также отметили, что в условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, Москва оставляет за собой "право на дальнейшие контрмеры".
https://ria.ru/20220706/prigovor-1800680505.html
австралия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, санкции
19:24 21.07.2022 (обновлено: 19:33 21.07.2022)
Россия ввела санкции против Австралии
МИД запретил въезд в Россию 39 гражданам Австралии