https://ria.ru/20220721/avstraliya-1804128176.html

Россия ввела санкции против Австралии

Россия ввела санкции против Австралии - РИА Новости, 21.07.2022

Россия ввела санкции против Австралии

МИД России на основе взаимности запретил въезд в РФ 39 гражданам Австралии, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:24

2022-07-21T19:24

2022-07-21T19:33

австралия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

санкции

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. МИД России на основе взаимности запретил въезд в РФ 39 гражданам Австралии, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства."В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "Закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный "стоп-лист" 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии", - заявил МИД РФ.В министерстве также отметили, что в условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, Москва оставляет за собой "право на дальнейшие контрмеры".

https://ria.ru/20220706/prigovor-1800680505.html

австралия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

австралия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, санкции