Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/amerika-1803991510.html
Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить
Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить - РИА Новости, 21.07.2022
Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить
Отношения России и США уже трудно испортить, они и так в незавидном положении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:57
2022-07-21T13:13
политика
сша
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae2cb1897eda956868851a928fe406f7.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Отношения России и США уже трудно испортить, они и так в незавидном положении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой, они и так находятся в незавидном положении", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможные последствия для России, если Конгресс США признает РФ "спонсором терроризма".Он добавил, что в Кремле очень негативно оценивают последствия такого шага.Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает госдепартамент.
https://radiosputnik.ria.ru/20220629/mid-1799022168.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f7f2b57670abc0013ca20f2c1467989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, россия, дмитрий песков
12:57 21.07.2022 (обновлено: 13:13 21.07.2022)
 
Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить

Песков: отношения России и США уже трудно испортить, они и так в незавидном положении

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Флаги России и США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Отношения России и США уже трудно испортить, они и так в незавидном положении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой, они и так находятся в незавидном положении", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможные последствия для России, если Конгресс США признает РФ "спонсором терроризма".
Он добавил, что в Кремле очень негативно оценивают последствия такого шага.
Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает госдепартамент.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 16:01В России
В МИД РФ назвали политику США в отношении России недостойным поведением
 
ПолитикаСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала