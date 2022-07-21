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Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить
Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить - РИА Новости, 21.07.2022
Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить
Отношения России и США уже трудно испортить, они и так в незавидном положении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:57
2022-07-21T12:57
2022-07-21T13:13
политика
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Отношения России и США уже трудно испортить, они и так в незавидном положении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой, они и так находятся в незавидном положении", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможные последствия для России, если Конгресс США признает РФ "спонсором терроризма".Он добавил, что в Кремле очень негативно оценивают последствия такого шага.Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает госдепартамент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, сша, россия, дмитрий песков
12:57 21.07.2022 (обновлено: 13:13 21.07.2022)
Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить
Песков: отношения России и США уже трудно испортить, они и так в незавидном положении