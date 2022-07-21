https://ria.ru/20220721/amerika-1803991510.html

Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить

Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить - РИА Новости, 21.07.2022

Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить

Отношения России и США уже трудно испортить, они и так в незавидном положении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:57

2022-07-21T12:57

2022-07-21T13:13

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сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Отношения России и США уже трудно испортить, они и так в незавидном положении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой, они и так находятся в незавидном положении", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможные последствия для России, если Конгресс США признает РФ "спонсором терроризма".Он добавил, что в Кремле очень негативно оценивают последствия такого шага.Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает госдепартамент.

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/mid-1799022168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сша, россия, дмитрий песков