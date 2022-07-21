https://ria.ru/20220721/akkuyu-1803977589.html

В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую"

В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую" - РИА Новости, 21.07.2022

В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую"

Специалисты приступили к сооружению четвертого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, сообщило турецкое телевидение. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:12

2022-07-21T12:12

2022-07-21T13:20

в мире

турция

аэс "аккую"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600646873_0:65:1316:805_1920x0_80_0_0_14618444042667eb8ff7a929488c9e94.jpg

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Специалисты приступили к сооружению четвертого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, сообщило турецкое телевидение.На площадке энергоблока состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт строительства. Таким образом, "Аккую" закрепила статус крупнейшей атомной стройки в мире — там одновременно возводятся все четыре энергоблока. В церемонии приняли участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Аккую" — первая атомная электростанция в Турции, ее строят в провинции Мерсин при участии России. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10 процентов потребности Турции в электроэнергии.Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его cтоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020-го, третьего — в марте 2021-го. Сдать первый блок в эксплуатацию планируется в 2023 году.

https://ria.ru/20220720/aes-1803671884.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, аэс "аккую", россия