https://ria.ru/20220721/akkuyu-1803977589.html
В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую"
В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую" - РИА Новости, 21.07.2022
В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую"
Специалисты приступили к сооружению четвертого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, сообщило турецкое телевидение. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:12
2022-07-21T12:12
2022-07-21T13:20
в мире
турция
аэс "аккую"
россия
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АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Специалисты приступили к сооружению четвертого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, сообщило турецкое телевидение.На площадке энергоблока состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт строительства. Таким образом, "Аккую" закрепила статус крупнейшей атомной стройки в мире — там одновременно возводятся все четыре энергоблока. В церемонии приняли участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Аккую" — первая атомная электростанция в Турции, ее строят в провинции Мерсин при участии России. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10 процентов потребности Турции в электроэнергии.Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его cтоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020-го, третьего — в марте 2021-го. Сдать первый блок в эксплуатацию планируется в 2023 году.
https://ria.ru/20220720/aes-1803671884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, аэс "аккую", россия
12:12 21.07.2022 (обновлено: 13:20 21.07.2022)
В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую"
В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую" с участием России
АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Специалисты приступили к сооружению четвертого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, сообщило турецкое телевидение.
На площадке энергоблока состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт строительства. Таким образом, "Аккую
" закрепила статус крупнейшей атомной стройки в мире — там одновременно возводятся все четыре энергоблока.
В церемонии приняли участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Аккую" — первая атомная электростанция в Турции
, ее строят в провинции Мерсин
при участии России
. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10 процентов потребности Турции в электроэнергии.
Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его cтоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020-го, третьего — в марте 2021-го. Сдать первый блок в эксплуатацию планируется в 2023 году.