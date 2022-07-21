Россия и Венгрия подтвердили настрой на развитие проекта АЭС "Пакш"
Лавров: Россия и Венгрия подтвердили настрой на расширение атомной электростанции "Пакш"
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия подтвердили настрой на развитие проекта атомной электростанции "Пакш", сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы подтвердили обоюдный настрой на продолжение в штатном режиме работы по расширению АЭС "Пакш" при содействии госкорпорации "Росатом", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Российский министр отметил планомерную реализацию экспорта российских углеводороды в Венгрию.
Он также добавил, что Россия и Венгрия не заинтересованы в том, чтобы санкции мешали двустороннему сотрудничеству.
"Мы будем искать и находить решения, которые сделают наше взаимодействие во всех областях независимым от подобного рода капризов и "наказаний", - сказал министр.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.