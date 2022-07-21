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Россия и Венгрия подтвердили настрой на развитие проекта АЭС "Пакш" - РИА Новости, 21.07.2022
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Россия и Венгрия подтвердили настрой на развитие проекта АЭС "Пакш"
Россия и Венгрия подтвердили настрой на развитие проекта АЭС "Пакш" - РИА Новости, 21.07.2022
Россия и Венгрия подтвердили настрой на развитие проекта АЭС "Пакш"
Россия и Венгрия подтвердили настрой на развитие проекта атомной электростанции "Пакш", сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:08
2022-07-21T18:08
в мире
петер сийярто
венгрия
россия
будапешт
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мид венгрии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия подтвердили настрой на развитие проекта атомной электростанции "Пакш", сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы подтвердили обоюдный настрой на продолжение в штатном режиме работы по расширению АЭС "Пакш" при содействии госкорпорации "Росатом", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.Российский министр отметил планомерную реализацию экспорта российских углеводороды в Венгрию.Он также добавил, что Россия и Венгрия не заинтересованы в том, чтобы санкции мешали двустороннему сотрудничеству."Мы будем искать и находить решения, которые сделают наше взаимодействие во всех областях независимым от подобного рода капризов и "наказаний", - сказал министр.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220721/vengriya-1804068538.html
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в мире, петер сийярто, венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мид венгрии
18:08 21.07.2022
 
Россия и Венгрия подтвердили настрой на развитие проекта АЭС "Пакш"

Лавров: Россия и Венгрия подтвердили настрой на расширение атомной электростанции "Пакш"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия подтвердили настрой на развитие проекта атомной электростанции "Пакш", сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы подтвердили обоюдный настрой на продолжение в штатном режиме работы по расширению АЭС "Пакш" при содействии госкорпорации "Росатом", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 16:17
Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество
Российский министр отметил планомерную реализацию экспорта российских углеводороды в Венгрию.
Он также добавил, что Россия и Венгрия не заинтересованы в том, чтобы санкции мешали двустороннему сотрудничеству.
"Мы будем искать и находить решения, которые сделают наше взаимодействие во всех областях независимым от подобного рода капризов и "наказаний", - сказал министр.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 17:30
Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление
 
В миреПетер СийяртоВенгрияРоссияБудапештАЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МИД Венгрии
 
 
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