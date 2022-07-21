Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о работе Запорожской АЭС после атаки украинских дронов - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/aes-1803972796.html
Власти рассказали о работе Запорожской АЭС после атаки украинских дронов
Власти рассказали о работе Запорожской АЭС после атаки украинских дронов - РИА Новости, 21.07.2022
Власти рассказали о работе Запорожской АЭС после атаки украинских дронов
Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, небо защищают российские средства ПВО, сообщил в четверг глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:55
2022-07-21T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802049034_0:7:1501:851_1920x0_80_0_0_ad99e3b36428ac46f6ac305bfdda8fad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, небо защищают российские средства ПВО, сообщил в четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Накануне украинские беспилотники четыре раза атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона–камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802049034_141:0:1276:851_1920x0_80_0_0_874b89fb3e3ea3639e059a6ced7de513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, запорожская аэс
11:55 21.07.2022 (обновлено: 14:33 21.07.2022)
 
Власти рассказали о работе Запорожской АЭС после атаки украинских дронов

Глава ВГА Балицкий: Запорожская АЭС работает штатно после атаки украинских дронов

© РИА НовостиОбломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС
© РИА Новости
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, небо защищают российские средства ПВО, сообщил в четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Накануне украинские беспилотники четыре раза атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона–камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.
"Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Мы надеемся, что работники весьма профессиональны, всячески содействуем и взаимодействуем с ними. Там находится российская ПВО, которая защищает небо", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
08:00
Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала