11:55 21.07.2022 (обновлено: 14:33 21.07.2022)
Власти рассказали о работе Запорожской АЭС после атаки украинских дронов
Глава ВГА Балицкий: Запорожская АЭС работает штатно после атаки украинских дронов
© РИА НовостиОбломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС
© РИА Новости
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, небо защищают российские средства ПВО, сообщил в четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Накануне украинские беспилотники четыре раза атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона–камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.
"Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Мы надеемся, что работники весьма профессиональны, всячески содействуем и взаимодействуем с ними. Там находится российская ПВО, которая защищает небо", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.