https://ria.ru/20220721/aes-1803972796.html

Власти рассказали о работе Запорожской АЭС после атаки украинских дронов

Власти рассказали о работе Запорожской АЭС после атаки украинских дронов - РИА Новости, 21.07.2022

Власти рассказали о работе Запорожской АЭС после атаки украинских дронов

Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, небо защищают российские средства ПВО, сообщил в четверг глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:55

2022-07-21T11:55

2022-07-21T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, небо защищают российские средства ПВО, сообщил в четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Накануне украинские беспилотники четыре раза атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона–камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс