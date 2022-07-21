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МИД обратился к МАГАТЭ из-за атак киевскими беспилотниками Запорожской АЭС

МИД обратился к МАГАТЭ из-за атак киевскими беспилотниками Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.07.2022

МИД обратился к МАГАТЭ из-за атак киевскими беспилотниками Запорожской АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:47

2022-07-21T11:47

2022-07-21T12:26

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе."Там продолжаются провокации, направленные на создание угроз ядерным объектам. 18 июля вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летального аппарата произвели атаку на территории Запорожской атомной электростанции. Удар бы нанесен в непосредственной близости , то есть в нескольких десятках метров от критически важных для безопасности АЭС сооружений, хранилища отработанного ядерного топлива и резервуарах охлаждения реактора. Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновения техногенной катастрофы", - сказала она.По словам Захаровой, "20 июля удары по территории Запорожской АЭС украинскими беспилотниками повторились". "Это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы", - добавила Захарова."Ответственность за возможные последствия подобного поведения киевского режима (ляжет) как на Украину, так и на государства, которые оказывают военную поддержку преступному режиму Зеленского. Виновные в этом и других преступлениях, киевский режим, должны быть выявлены и должны понести надлежащее наказание", - добавила она."Уже обратились к руководству секретариата МАГАТЭ в связи с этим инцидентом и ожидаем должной реакции на них со стороны агентства", - подчеркнула представитель МИД.

https://ria.ru/20220713/vozmezdie-1802096531.html

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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Кирилл Волков

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