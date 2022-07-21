https://ria.ru/20220721/aes-1803964884.html
Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС
Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС - РИА Новости, 21.07.2022
Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что намерен обратиться в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы после атаки украинских беспилотников на... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:28
2022-07-21T11:28
2022-07-21T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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совет европы
магатэ
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что намерен обратиться в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы после атаки украинских беспилотников на АЭС, назвав произошедшее ядерным терроризмом.Украинские беспилотники в среду четыре раза атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона-камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте."Мной готовится по обращению граждан обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы", - сообщил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, власти классифицируют атаку украинских беспилотников как умышленный удар по ядерному объекту и ядерный терроризм.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
запорожская область
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Черный дым над Запорожской АЭС в Энергодаре
Видео из Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Виден черный дым, в администрации города говорят, что атаки украинских беспилотников продолжаются.
2022-07-21T11:28
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РИА Новости
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в мире, запорожская область, херсонская область , совет европы, магатэ, оон, украина
11:28 21.07.2022 (обновлено: 14:34 21.07.2022)
Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС
Глава Запорожской области Балицкий обратится в ООН, СЕ и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС