https://ria.ru/20220721/aes-1803964884.html

Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС

Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС - РИА Новости, 21.07.2022

Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что намерен обратиться в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы после атаки украинских беспилотников на... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:28

2022-07-21T11:28

2022-07-21T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

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совет европы

магатэ

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что намерен обратиться в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы после атаки украинских беспилотников на АЭС, назвав произошедшее ядерным терроризмом.Украинские беспилотники в среду четыре раза атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона-камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте."Мной готовится по обращению граждан обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы", - сообщил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, власти классифицируют атаку украинских беспилотников как умышленный удар по ядерному объекту и ядерный терроризм.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

запорожская область

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Черный дым над Запорожской АЭС в Энергодаре Видео из Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Виден черный дым, в администрации города говорят, что атаки украинских беспилотников продолжаются. 2022-07-21T11:28 true PT0M10S

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, херсонская область , совет европы, магатэ, оон, украина