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Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/aes-1803964884.html
Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС
Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС - РИА Новости, 21.07.2022
Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что намерен обратиться в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы после атаки украинских беспилотников на... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:28
2022-07-21T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
совет европы
магатэ
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что намерен обратиться в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы после атаки украинских беспилотников на АЭС, назвав произошедшее ядерным терроризмом.Украинские беспилотники в среду четыре раза атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона-камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте."Мной готовится по обращению граждан обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы", - сообщил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, власти классифицируют атаку украинских беспилотников как умышленный удар по ядерному объекту и ядерный терроризм.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
запорожская область
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Черный дым над Запорожской АЭС в Энергодаре
Видео из Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Виден черный дым, в администрации города говорят, что атаки украинских беспилотников продолжаются.
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в мире, запорожская область, херсонская область , совет европы, магатэ, оон, украина
11:28 21.07.2022 (обновлено: 14:34 21.07.2022)
 
Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС

Глава Запорожской области Балицкий обратится в ООН, СЕ и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС

Дым на территории Запорожской АЭС
Дым на территории Запорожской АЭС
Дым на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что намерен обратиться в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы после атаки украинских беспилотников на АЭС, назвав произошедшее ядерным терроризмом.
Украинские беспилотники в среду четыре раза атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона-камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.
"Мной готовится по обращению граждан обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы", - сообщил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, власти классифицируют атаку украинских беспилотников как умышленный удар по ядерному объекту и ядерный терроризм.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
08:00
Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьХерсонская областьСовет ЕвропыМАГАТЭООНУкраина
 
 
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