https://ria.ru/20220720/zhara-1803852694.html

В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год

В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год - РИА Новости, 20.07.2022

В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год

В Дании 20 июля был зафиксирован самый жаркий день с 1941 года, температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию, сообщает портал The Local Denmark со... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T18:31

2022-07-20T18:31

2022-07-20T18:31

в мире

дания

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ЦЮРИХ, 20 июл - РИА Новости. В Дании 20 июля был зафиксирован самый жаркий день с 1941 года, температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию, сообщает портал The Local Denmark со ссылкой на Датский метеорологический институт."Жара в 35,6 градуса по Цельсию была зафиксирована в (городе) Боррис на западе Ютландии около 15.00, это подтвердил Датский метеорологический институт", - сообщил портал. Уточняется, что предыдущий температурный рекорд в 35,3 градуса был зафиксирован в Дании в 1941 году.В ряде европейских стран в последнее время установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что аномально высокая температура воздуха в европейских странах сохранится до середины следующей недели.

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

дания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дания