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В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год
В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год - РИА Новости, 20.07.2022
В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год
В Дании 20 июля был зафиксирован самый жаркий день с 1941 года, температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию, сообщает портал The Local Denmark со... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:31
2022-07-20T18:31
2022-07-20T18:31
в мире
дания
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ЦЮРИХ, 20 июл - РИА Новости. В Дании 20 июля был зафиксирован самый жаркий день с 1941 года, температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию, сообщает портал The Local Denmark со ссылкой на Датский метеорологический институт."Жара в 35,6 градуса по Цельсию была зафиксирована в (городе) Боррис на западе Ютландии около 15.00, это подтвердил Датский метеорологический институт", - сообщил портал. Уточняется, что предыдущий температурный рекорд в 35,3 градуса был зафиксирован в Дании в 1941 году.В ряде европейских стран в последнее время установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что аномально высокая температура воздуха в европейских странах сохранится до середины следующей недели.
https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания
В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год
В Дании впервые с 1941 года зафиксировали жару выше 35,3 градусов по Цельсию