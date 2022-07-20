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В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год - РИА Новости, 20.07.2022
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В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год
В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год - РИА Новости, 20.07.2022
В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год
В Дании 20 июля был зафиксирован самый жаркий день с 1941 года, температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию, сообщает портал The Local Denmark со... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:31
2022-07-20T18:31
в мире
дания
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ЦЮРИХ, 20 июл - РИА Новости. В Дании 20 июля был зафиксирован самый жаркий день с 1941 года, температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию, сообщает портал The Local Denmark со ссылкой на Датский метеорологический институт."Жара в 35,6 градуса по Цельсию была зафиксирована в (городе) Боррис на западе Ютландии около 15.00, это подтвердил Датский метеорологический институт", - сообщил портал. Уточняется, что предыдущий температурный рекорд в 35,3 градуса был зафиксирован в Дании в 1941 году.В ряде европейских стран в последнее время установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что аномально высокая температура воздуха в европейских странах сохранится до середины следующей недели.
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в мире, дания
18:31 20.07.2022
 
В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год

В Дании впервые с 1941 года зафиксировали жару выше 35,3 градусов по Цельсию

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВелосипедисты на одной из улиц Копенгагена
Велосипедисты на одной из улиц Копенгагена - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Велосипедисты на одной из улиц Копенгагена. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 20 июл - РИА Новости. В Дании 20 июля был зафиксирован самый жаркий день с 1941 года, температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию, сообщает портал The Local Denmark со ссылкой на Датский метеорологический институт.
"Жара в 35,6 градуса по Цельсию была зафиксирована в (городе) Боррис на западе Ютландии около 15.00, это подтвердил Датский метеорологический институт", - сообщил портал. Уточняется, что предыдущий температурный рекорд в 35,3 градуса был зафиксирован в Дании в 1941 году.
В ряде европейских стран в последнее время установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что аномально высокая температура воздуха в европейских странах сохранится до середины следующей недели.
Женщины отдыхают у моря в жаркую погоду в Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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