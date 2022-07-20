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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные - РИА Новости, 20.07.2022
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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные - РИА Новости, 20.07.2022
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные
Жаркая июльская погода вернется в Москву в выходные, днем будет около 30 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:57
2022-07-20T12:56
общество
москва
погода
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жаркая июльская погода вернется в Москву в выходные, днем будет около 30 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Она отметила, что погоду будет определять гребень антициклона, атмосферное давление подрастет, облаков будет меньше."При переменной облачности у нас существенных осадков не ожидается, ночи станут заметно теплее — где-то порядка плюс 15 — плюс 17 градусов в Москве, дневная температура в Москве — около 30 градусов", — рассказала собеседница агентства.Позднякова добавила, что на следующей неделе в столице ожидается комфортная летняя погода с температурой до плюс 28 градусов и кратковременными дождями.
https://radiosputnik.ria.ru/20220712/pogoda-1801909818.html
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общество, москва, погода
10:57 20.07.2022 (обновлено: 12:56 20.07.2022)
 
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные

В Москве в выходные ожидают 30-градусную жару без осадков

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жаркая июльская погода вернется в Москву в выходные, днем будет около 30 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что погоду будет определять гребень антициклона, атмосферное давление подрастет, облаков будет меньше.
"При переменной облачности у нас существенных осадков не ожидается, ночи станут заметно теплее — где-то порядка плюс 15 — плюс 17 градусов в Москве, дневная температура в Москве — около 30 градусов", — рассказала собеседница агентства.
Позднякова добавила, что на следующей неделе в столице ожидается комфортная летняя погода с температурой до плюс 28 градусов и кратковременными дождями.
Москвичи прогуливаются перед началом генеральной репетиции военного парада на Красной площади - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 12:49Сказано в эфире
"Пора умеренности". Синоптик о погоде в Центральной России
 
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