https://ria.ru/20220720/zhara-1803644400.html

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные - РИА Новости, 20.07.2022

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные

Жаркая июльская погода вернется в Москву в выходные, днем будет около 30 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:57

2022-07-20T10:57

2022-07-20T12:56

общество

москва

погода

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жаркая июльская погода вернется в Москву в выходные, днем будет около 30 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Она отметила, что погоду будет определять гребень антициклона, атмосферное давление подрастет, облаков будет меньше."При переменной облачности у нас существенных осадков не ожидается, ночи станут заметно теплее — где-то порядка плюс 15 — плюс 17 градусов в Москве, дневная температура в Москве — около 30 градусов", — рассказала собеседница агентства.Позднякова добавила, что на следующей неделе в столице ожидается комфортная летняя погода с температурой до плюс 28 градусов и кратковременными дождями.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/pogoda-1801909818.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода