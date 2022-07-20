Депутат Рады: Киев будет экспортировать зерно через три украинских порта
Депутат Рады Умеров: Киев будет экспортировать зерно через три украинских порта
Зерна озимой пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров сообщил, что Киев будет экспортировать зерно через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск".
"Экспорт будет происходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут следовать этим рекомендациям, могут заходить к нам", - приводит слова Умерова "Общественное".
Он также добавил, что "никаких российских судов в украинских акваториях не должно быть, "даже если они подпишут соглашение с ООН".
"Но в отношении этих коридоров мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа будет работать со своим мандатом, и они будут лишь проверять, чтобы в этих судах не было вооружения", - добавил Умеров.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, завершились 13 июля в Стамбуле. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на этой неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.