https://ria.ru/20220720/zerno-1803913465.html

Депутат Рады: Киев будет экспортировать зерно через три украинских порта

Депутат Рады: Киев будет экспортировать зерно через три украинских порта - РИА Новости, 20.07.2022

Депутат Рады: Киев будет экспортировать зерно через три украинских порта

Депутат Верховной рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров сообщил, что Киев будет экспортировать зерно через три порта: "Одесса", РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T23:50

2022-07-20T23:50

2022-07-20T23:50

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стамбул

хулуси акар

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украина

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров сообщил, что Киев будет экспортировать зерно через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск".По его словам, следить за безопасностью будет мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.Он также добавил, что "никаких российских судов в украинских акваториях не должно быть, "даже если они подпишут соглашение с ООН".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, завершились 13 июля в Стамбуле. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на этой неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.

https://ria.ru/20220720/zerno-1803736695.html

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владимир путин, россия, киев, стамбул, хулуси акар, оон, украина, в мире