https://ria.ru/20220720/zerno-1803636004.html

Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник

Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник - РИА Новости, 20.07.2022

Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник

Механизм ООН по "зерновому вопросу" подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, они определены, сообщил РИА Новости источник, знакомый РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:25

2022-07-20T10:25

2022-07-20T10:25

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хулуси акар

владимир путин

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оон

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СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. Механизм ООН по "зерновому вопросу" подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, они определены, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса"."План ООН подразумевает формирование безопасных маршрутов судов. Мы понимаем, что для разминирования портов нужно время, но решать кризис надо в оперативном порядке, в этой связи, согласно предложению ООН, планируется создать безопасный морской коридор, маршруты, в территориях, которые безопасны, где нет мин", -сказал собеседник агентства.На вопрос, определены ли эти маршруты, источник ответил утвердительно, но отказался называть конкретные порты. "Это технические вопросы, которые еще согласуются. Всё узнаете в итоговом документе", - подчеркнул он.Попытки политизации процесса по решению "зернового вопроса" имеются, но стороны нацелены на решение без оглядки на это, заявил РИА Новости источник.Конечно, есть. Но процесс не сдвинулся бы с "мертвой точки", если бы стороны оглядывались на это", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии попыток политизации процесса.По его словам, все стороны процесса показывают конструктивность и готовность решить вопрос."Имеется также информационное давление, но надеюсь, решение кризиса будет найдено", - подчеркнул он.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220720/zerno-1803594710.html

https://ria.ru/20220720/postavki-1803595809.html

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Дарья Буймова

в мире, хулуси акар, владимир путин, черное море, россия, турция, оон