Рейтинг@Mail.ru
Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/zerno-1803636004.html
Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник
Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник - РИА Новости, 20.07.2022
Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник
Механизм ООН по "зерновому вопросу" подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, они определены, сообщил РИА Новости источник, знакомый РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:25
2022-07-20T10:25
в мире
хулуси акар
владимир путин
черное море
россия
турция
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_cec60ea66badf3deecf63188944933d5.jpg
СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. Механизм ООН по "зерновому вопросу" подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, они определены, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса"."План ООН подразумевает формирование безопасных маршрутов судов. Мы понимаем, что для разминирования портов нужно время, но решать кризис надо в оперативном порядке, в этой связи, согласно предложению ООН, планируется создать безопасный морской коридор, маршруты, в территориях, которые безопасны, где нет мин", -сказал собеседник агентства.На вопрос, определены ли эти маршруты, источник ответил утвердительно, но отказался называть конкретные порты. "Это технические вопросы, которые еще согласуются. Всё узнаете в итоговом документе", - подчеркнул он.Попытки политизации процесса по решению "зернового вопроса" имеются, но стороны нацелены на решение без оглядки на это, заявил РИА Новости источник.Конечно, есть. Но процесс не сдвинулся бы с "мертвой точки", если бы стороны оглядывались на это", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии попыток политизации процесса.По его словам, все стороны процесса показывают конструктивность и готовность решить вопрос."Имеется также информационное давление, но надеюсь, решение кризиса будет найдено", - подчеркнул он.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220720/zerno-1803594710.html
https://ria.ru/20220720/postavki-1803595809.html
черное море
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23376337f3395fa44107476fbe1e29e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хулуси акар, владимир путин, черное море, россия, турция, оон
10:25 20.07.2022
 
Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник

Источник: безопасные маршруты для транспортировки судов с зерном в Черном море определены

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. Механизм ООН по "зерновому вопросу" подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, они определены, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 00:10
Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины
"План ООН подразумевает формирование безопасных маршрутов судов. Мы понимаем, что для разминирования портов нужно время, но решать кризис надо в оперативном порядке, в этой связи, согласно предложению ООН, планируется создать безопасный морской коридор, маршруты, в территориях, которые безопасны, где нет мин", -сказал собеседник агентства.
На вопрос, определены ли эти маршруты, источник ответил утвердительно, но отказался называть конкретные порты. "Это технические вопросы, которые еще согласуются. Всё узнаете в итоговом документе", - подчеркнул он.
Попытки политизации процесса по решению "зернового вопроса" имеются, но стороны нацелены на решение без оглядки на это, заявил РИА Новости источник.
Конечно, есть. Но процесс не сдвинулся бы с "мертвой точки", если бы стороны оглядывались на это", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии попыток политизации процесса.
По его словам, все стороны процесса показывают конструктивность и готовность решить вопрос.
"Имеется также информационное давление, но надеюсь, решение кризиса будет найдено", - подчеркнул он.
Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 00:21
Путин: ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты
 
В миреХулуси АкарВладимир ПутинЧерное мореРоссияТурцияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала