https://ria.ru/20220720/zelenskiy-1803787169.html

Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции

Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции - РИА Новости, 20.07.2022

Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции

Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на фронте и введение нового пакета санкций против России, сообщили в среду в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:41

2022-07-20T16:41

2022-07-20T16:41

в мире

владимир зеленский

шарль мишель

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россия

европейский совет

евросоюз

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на фронте и введение нового пакета санкций против России, сообщили в среду в офисе Зеленского."Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Лидеры обсудили ситуацию на фронте… Стороны обсудили введение запланированного седьмого пакета санкций ЕС. Владимир Зеленский отметил необходимость дальнейшего существенного усиления санкционного давления на страну-агрессора", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.По информации офиса, также Зеленский и Мишель обсудили финансовые потребности Украины.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220720/sholts-1803619131.html

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803582396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, шарль мишель, владимир путин, украина, россия, европейский совет, евросоюз