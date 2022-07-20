https://ria.ru/20220720/zelenskiy-1803787169.html
Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции
Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции - РИА Новости, 20.07.2022
Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции
Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на фронте и введение нового пакета санкций против России, сообщили в среду в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:41
2022-07-20T16:41
2022-07-20T16:41
в мире
владимир зеленский
шарль мишель
владимир путин
украина
россия
европейский совет
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на фронте и введение нового пакета санкций против России, сообщили в среду в офисе Зеленского."Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Лидеры обсудили ситуацию на фронте… Стороны обсудили введение запланированного седьмого пакета санкций ЕС. Владимир Зеленский отметил необходимость дальнейшего существенного усиления санкционного давления на страну-агрессора", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.По информации офиса, также Зеленский и Мишель обсудили финансовые потребности Украины.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220720/sholts-1803619131.html
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803582396.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, шарль мишель, владимир путин, украина, россия, европейский совет, евросоюз
Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции
Президент Зеленский обсудил с главой Евросовета ситуацию на фронте и новые санкции