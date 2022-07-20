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Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции - РИА Новости, 20.07.2022
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Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции
Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции - РИА Новости, 20.07.2022
Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции
Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на фронте и введение нового пакета санкций против России, сообщили в среду в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:41
2022-07-20T16:41
в мире
владимир зеленский
шарль мишель
владимир путин
украина
россия
европейский совет
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на фронте и введение нового пакета санкций против России, сообщили в среду в офисе Зеленского."Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Лидеры обсудили ситуацию на фронте… Стороны обсудили введение запланированного седьмого пакета санкций ЕС. Владимир Зеленский отметил необходимость дальнейшего существенного усиления санкционного давления на страну-агрессора", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.По информации офиса, также Зеленский и Мишель обсудили финансовые потребности Украины.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220720/sholts-1803619131.html
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803582396.html
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в мире, владимир зеленский, шарль мишель, владимир путин, украина, россия, европейский совет, евросоюз
16:41 20.07.2022
 
Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции

Президент Зеленский обсудил с главой Евросовета ситуацию на фронте и новые санкции

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на фронте и введение нового пакета санкций против России, сообщили в среду в офисе Зеленского.
"Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Лидеры обсудили ситуацию на фронте… Стороны обсудили введение запланированного седьмого пакета санкций ЕС. Владимир Зеленский отметил необходимость дальнейшего существенного усиления санкционного давления на страну-агрессора", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
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По информации офиса, также Зеленский и Мишель обсудили финансовые потребности Украины.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреВладимир ЗеленскийШарль МишельВладимир ПутинУкраинаРоссияЕвропейский советЕвросоюз
 
 
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