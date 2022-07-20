20:58 20.07.2022 (обновлено: 20:59 20.07.2022)
Мелитопольский завод автотракторных запчастей выходит на российский рынок
Шадрин: Мелитопольский завод автотракторных запчастей выходит на российский рынок
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочий за токарным станком Мелитопольского завода автотракторных запчастей
Рабочий за токарным станком Мелитопольского завода автотракторных запчастей. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Мелитопольский завод автотракторных запчастей планирует уже в ближайшее время выйти на российский рынок, заявил РИА Новости гендиректор предприятия Юрий Шадрин.
Украина наладила на заводе производство минометов, сейчас же новое руководство планирует продать станок, на котором делали оружие.
"На протяжении двух лет до начала спецоперации России здесь изготавливались минометы 80-мм и 120-мм. Это был заказ Минобороны Украины. В настоящий момент это производство прекращено. Решаем, что делать со станком, так как в производстве мирной продукции он не нужен", - сообщил гендиректор завода.
Уже сейчас руководство предприятия налаживает контакты с российскими предприятиями.
"Теперь, как и раньше, но в большем объеме мы выпускаем запчасти для сельскохозяйственной и автомобильной техники. Смотрим на рынки России и Белоруссии, так как западные рынки: Польша, Румыния, Финляндия, Германия – они сейчас для нас закрыты. Раньше в РФ мы поставляли процентов 30 своей продукции, теперь это будет 100 процентов. Через "Росагролизинг" мы хотим установить тесные контакты со всеми предприятиями России. Восстанавливаются и контакты с Белоруссией – Минским тракторным заводом и другими", - сказал Шадрин.