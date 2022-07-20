https://ria.ru/20220720/zapad-1803550859.html

Запад не может остановиться, предсказывая гибель своих противников

Запад не может остановиться, предсказывая гибель своих противников - РИА Новости, 20.07.2022

Запад не может остановиться, предсказывая гибель своих противников

Китайский коллега Ян Шэн попытался ответить на хороший вопрос: почему Запад за последнее десятилетие регулярно предсказывал развал китайского общества и... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:00

2022-07-20T08:00

2022-07-20T07:59

авторы

китай

россия

сша

санкции в отношении россии

украина

нато

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Китайский коллега Ян Шэн попытался ответить на хороший вопрос: почему Запад за последнее десятилетие регулярно предсказывал развал китайского общества и государства и так же регулярно ошибался? Речь о его публикации в пекинском издании Global Times.А что, отличная постановка вопроса. Точно так же можно поинтересоваться: а почему Запад постоянно предсказывает развал и катастрофу России, более того — только что попытался действовать, исходя из такой перспективы, и ошибается точно так же, как в случае с Китаем?Сейчас мы посмотрим, что пишет Ян Шэн, и в каждом случае можно подставить Россию вместо Китая. Итак, точка отсчета для него чисто условная, мог бы выбрать другую — катастрофа сверхскоростного поезда возле Вэньчжоу в 2011 году, то есть моральный удар по лучшей в мире подобной системе, гордости страны, символу ее технического превосходства. Социальные сети Китая взорвались от гнева и горечи.И вот тут начали высказываться личности типа Хиллари Клинтон ("китайская система обречена", Пекин "пытается остановить ход истории", мешая продвижению демократии). Или типа другого американца — Фрэнсиса Фукуямы (китайская система взорвется из-за роста среднего класса, поскольку отсутствие свободы СМИ и местных выборов не дает властям "судить, что думают люди"). Наконец, есть еще один американец — почти комедийный персонаж по имени Гордон Чан, который раз за разом предрекает коллапс Китая с точными датами, вот только даты все отодвигаются.Конечно, для провала каждого конкретного предсказания есть конкретные причины. Например, незнание фактов. Местные выборы в Китае как раз очень даже бурные и конкурентные, а что касается свободы слова, то в соцсетях там сегодня сидит до миллиарда человек, и власти активно отслеживают их мнения. Они давно знали, что самые острые темы для публики — это коррупция и чистота воздуха в городах, так что по этим двум направлениям работа властей шла и идет очень активно. В общем, система работает не так, как на Западе, но работает. Рост среднего класса ее не подрывает, а возможно, что только укрепляет.Но есть, видимо, и общие причины, почему у США или европейцев не работает индустрия аналитики того, как все будет у незападных стран. И ладно еще если речь о высказываниях политиков насчет того, например, что Россия — страна-бензоколонка с порванной в клочья экономикой. Политики сейчас живут с очень близким горизонтом, им надо что-то такое сказать сегодня, чтобы уцелеть. Но ведь они опираются на мнения людей, которые могут уцелеть, лишь если правильно оценивают ситуацию, а они ошибаются еще больше политиков. Что же тут не так?Наш китайский обозреватель высказывает по этому поводу одну слабую (слишком очевидную) мысль и одну довольно сильную. Сильная — вот какая: теория "китайского коллапса" всегда на волоске от теории "китайской угрозы". Потому что сначала целое стадо аналитиков долго и уверенно предсказывает, что такая страна, как Китай (или Россия), не может не развалиться, а потом, когда все предсказания проваливаются, начинается паника. Приходят другие аналитики — да и те же самые могут запаниковать — и говорят: проспали угрозу. Пока мы (или нам) объясняли, что эти новые гиганты вот-вот упадут, они усилились, а это и есть угроза.А чересчур очевидная мысль состоит в том, что не только исследователи, а вообще любые настоящие обитатели Запада настолько верят, что их система лучше всех, а все остальные в любом случае изначально хуже, — что они абсолютно честно предсказывают провал всем, кто не относится к западной цивилизации. Ну а потом — смотри выше — впадают в панику.Примерно такая смена тональности сейчас очевидна на наших глазах применительно к оценке ситуации с Украиной. Сначала орды серьезных на вид специалистов объясняли нам, почему Украина не просто победит, а уже побеждает. А теперь совершим прогулку по свежим заголовкам достаточно солидных изданий. "Россия шлет на Украину учителей, чтобы контролировать, что учат школьники" (The Washington Post): ага, заметили. "Запад слишком волнуется по поводу эскалации на Украине, НАТО может сделать больше, не провоцируя Москву" (Foreign Affairs). И так далее. Где наш коллапс и их победа? Кстати, Украина вообще начала тихо уходить из медиасферы, по крайней мере, число публикаций снизилось очень резко.Это уже паника? Не совсем. Это отупение перед таковой. Нам еще предстоит увидеть вал публикаций насчет того, что за кошмар будет теперь, когда Россия в очередной раз отказалась порваться в клочья.Что касается проблем, которые возникают от чрезмерной изначальной уверенности, что "наша" система лучше, а "их" провалится, то здесь извечная проблема любых исследователей. Это когда человек настолько уверен в своей изначальной идее, что подтаскивает только те факты, которые работают на нее, а остальные игнорирует. А потом обнаруживает, что что-то пошло не так.А бывают еще случаи колдовства. Есть такие люди, что искренне верят в свои способности взглядом останавливать дождь или вызывать ветер. И вот они читают свои заклинания насчет того, что вроде как поднимается ветер, и думают, что ветер тогда и правда придет. А потом удивляются, что ничего подобного не происходит. В политологии это называется созданием искусственной реальности, которая якобы имеет шанс перейти в настоящую. То есть если ты будешь много-много раз говорить, что Россия с Китаем упадут, а режим в Киеве победит, то в это поверят все, так и будут себя вести, а из этого поведения сложится новая и желательная реальность.Хорошо, а какие угрозы актуальны для нас, которые как-то слишком уверились в том, что Запад как система вот-вот обрушится? Чем мы лучше тех, кто так уверенно предсказывал крах то России, то Китая? Да, попытка перевода мира в режим санкций всех против всех — она уже вызвала тяжелейший кризис, прежде всего в США, Великобритании и прочих подобных странах. Да, затеянная там годы назад бешеная революция с перестройкой обществ и внедрением дичайших новых ценностей уже привела к тотальному внутреннему кризису. И да, они пытаются хаотизировать весь мир, чтобы тот не воспользовался слабостью Запада.Но замена правящих персоналий и общее возвращение к нормальности, с обузданием военной лихорадки — это может пройти относительно быстро (лет за десять) и открыть эпоху новых песен и танцев, как это бывает после мировых войн. И это не коллапс, а почти нормальная ситуация как на Западе, так и в других частях земного шара.

https://ria.ru/20220719/kitay-1803462631.html

https://ria.ru/20211110/ugroza-1758020261.html

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786881612.html

китай

россия

сша

украина

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авторы, китай, россия, сша, санкции в отношении россии, украина, нато