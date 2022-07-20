https://ria.ru/20220720/zakharova-1803657440.html

Захарова прокомментировала заявление главы МИД Италии

Захарова прокомментировала заявление главы МИД Италии - РИА Новости, 20.07.2022

Захарова прокомментировала заявление главы МИД Италии

Россия придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:35

2022-07-20T11:35

2022-07-20T12:50

марио драги

россия

италия

луиджи ди майо

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.Ранее в интервью итальянским СМИ итальянский министр сделал ряд заявлений о том, что "российское руководство нацелено на дестабилизацию Италии и Европы", встретило объявление об отставке премьер-министра Марио Драги "с ликованием"."Мы сами ошеломлены мощью российской дипломатии, как следует из сообщений итальянских СМИ. Оказывается, наши послы парой звонков могут менять правительства. Если говорить серьезно, то приходится констатировать, что глава итальянского внешнеполитического ведомства продолжает искать внешние причины внутриполитических проблем Италии", - заявила Захарова, текст её комментария размещен на сайте МИД РФ.Захарова посоветовала европейским политикам искать причины своих внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме, социально-экономические последствия которых все сильнее ощущают на себе простые граждане стран Евросоюза.Ранее Захарова заявила, что попытки искать "руку Кремля" в параде отставок среди европейских политиков комичны и не вызывают ничего, кроме брезгливости.

https://ria.ru/20220720/otstavki-1803624353.html

https://ria.ru/20220719/gosduma-1803521935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марио драги, россия, италия, луиджи ди майо, мария захарова, в мире