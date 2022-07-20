Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Италии - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/zakharova-1803657440.html
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Италии
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Италии - РИА Новости, 20.07.2022
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Италии
Россия придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:35
2022-07-20T12:50
марио драги
россия
италия
луиджи ди майо
мария захарова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.Ранее в интервью итальянским СМИ итальянский министр сделал ряд заявлений о том, что "российское руководство нацелено на дестабилизацию Италии и Европы", встретило объявление об отставке премьер-министра Марио Драги "с ликованием"."Мы сами ошеломлены мощью российской дипломатии, как следует из сообщений итальянских СМИ. Оказывается, наши послы парой звонков могут менять правительства. Если говорить серьезно, то приходится констатировать, что глава итальянского внешнеполитического ведомства продолжает искать внешние причины внутриполитических проблем Италии", - заявила Захарова, текст её комментария размещен на сайте МИД РФ.Захарова посоветовала европейским политикам искать причины своих внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме, социально-экономические последствия которых все сильнее ощущают на себе простые граждане стран Евросоюза.Ранее Захарова заявила, что попытки искать "руку Кремля" в параде отставок среди европейских политиков комичны и не вызывают ничего, кроме брезгливости.
https://ria.ru/20220720/otstavki-1803624353.html
https://ria.ru/20220719/gosduma-1803521935.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_dab89c47335b06f59609d70702d14c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марио драги, россия, италия, луиджи ди майо, мария захарова, в мире
11:35 20.07.2022 (обновлено: 12:50 20.07.2022)
 
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Италии

Захарова главе МИД Италии Луиджи Ди Майо: Россия не вмешивается в дела суверенных стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Ранее в интервью итальянским СМИ итальянский министр сделал ряд заявлений о том, что "российское руководство нацелено на дестабилизацию Италии и Европы", встретило объявление об отставке премьер-министра Марио Драги "с ликованием".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 09:28
Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе
"Мы сами ошеломлены мощью российской дипломатии, как следует из сообщений итальянских СМИ. Оказывается, наши послы парой звонков могут менять правительства. Если говорить серьезно, то приходится констатировать, что глава итальянского внешнеполитического ведомства продолжает искать внешние причины внутриполитических проблем Италии", - заявила Захарова, текст её комментария размещен на сайте МИД РФ.
"Хотели бы при этом подчеркнуть, что в отличие от "истинно демократических государств", представители которых зачастую открыто и без тени смущения признают свое участие в подготовке госпереворотов в других странах, Россия всегда придерживалась и придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств", - подчеркнула она.
Захарова посоветовала европейским политикам искать причины своих внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме, социально-экономические последствия которых все сильнее ощущают на себе простые граждане стран Евросоюза.
Ранее Захарова заявила, что попытки искать "руку Кремля" в параде отставок среди европейских политиков комичны и не вызывают ничего, кроме брезгливости.
Мужчина в здании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 17:40
В Госдуме отвергли обвинения США в нарушении мирового порядка
 
Марио ДрагиРоссияИталияЛуиджи Ди МайоМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала