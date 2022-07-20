11:35 20.07.2022 (обновлено: 12:50 20.07.2022)
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Италии
Захарова главе МИД Италии Луиджи Ди Майо: Россия не вмешивается в дела суверенных стран
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Ранее в интервью итальянским СМИ итальянский министр сделал ряд заявлений о том, что "российское руководство нацелено на дестабилизацию Италии и Европы", встретило объявление об отставке премьер-министра Марио Драги "с ликованием".
"Мы сами ошеломлены мощью российской дипломатии, как следует из сообщений итальянских СМИ. Оказывается, наши послы парой звонков могут менять правительства. Если говорить серьезно, то приходится констатировать, что глава итальянского внешнеполитического ведомства продолжает искать внешние причины внутриполитических проблем Италии", - заявила Захарова, текст её комментария размещен на сайте МИД РФ.
"Хотели бы при этом подчеркнуть, что в отличие от "истинно демократических государств", представители которых зачастую открыто и без тени смущения признают свое участие в подготовке госпереворотов в других странах, Россия всегда придерживалась и придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств", - подчеркнула она.
Захарова посоветовала европейским политикам искать причины своих внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме, социально-экономические последствия которых все сильнее ощущают на себе простые граждане стран Евросоюза.
Ранее Захарова заявила, что попытки искать "руку Кремля" в параде отставок среди европейских политиков комичны и не вызывают ничего, кроме брезгливости.