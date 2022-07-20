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Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ
Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022
Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ
Зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала от атаки украинских дронов, сообщил в среду представитель администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:21
2022-07-20T16:21
2022-07-20T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
энергодар
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала от атаки украинских дронов, сообщил в среду представитель администрации региона Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщил, что три дрона–камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте."Реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала от атаки украинских БПЛА", - сказал РИА Новости Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины
Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ
Реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала от удара трех украинских дронов