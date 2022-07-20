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Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ

Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022

Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ

Зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала от атаки украинских дронов, сообщил в среду представитель администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:21

2022-07-20T16:21

2022-07-20T16:21

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

энергодар

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала от атаки украинских дронов, сообщил в среду представитель администрации региона Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщил, что три дрона–камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте."Реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала от атаки украинских БПЛА", - сказал РИА Новости Рогов.

энергодар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины