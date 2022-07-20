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Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/zaes-1803781621.html
Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ
Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022
Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ
Зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала от атаки украинских дронов, сообщил в среду представитель администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:21
2022-07-20T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
энергодар
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала от атаки украинских дронов, сообщил в среду представитель администрации региона Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщил, что три дрона–камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте."Реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала от атаки украинских БПЛА", - сказал РИА Новости Рогов.
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в мире, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины
16:21 20.07.2022
 
Власти рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ударов ВСУ

Реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала от удара трех украинских дронов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала от атаки украинских дронов, сообщил в среду представитель администрации региона Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что три дрона–камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.
"Реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала от атаки украинских БПЛА", - сказал РИА Новости Рогов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
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