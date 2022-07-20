https://ria.ru/20220720/zaes-1803779135.html

Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки

Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки - РИА Новости, 20.07.2022

Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки

Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Энергодара. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:13

2022-07-20T16:13

2022-07-20T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожская аэс

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782269494_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddafc35e242b285aa4c928886c9ae8b6.jpg

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Энергодара."Четыре раза украинские БПЛА атаковали сегодня Запорожскую АЭС. Последняя атака была зафиксирована в 16.01 (мск)", - заявили в администрации.Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три дрона–камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов