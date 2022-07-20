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Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки
Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки - РИА Новости, 20.07.2022
Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки
Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Энергодара. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:13
2022-07-20T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Энергодара."Четыре раза украинские БПЛА атаковали сегодня Запорожскую АЭС. Последняя атака была зафиксирована в 16.01 (мск)", - заявили в администрации.Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три дрона–камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов
16:13 20.07.2022 (обновлено: 16:26 20.07.2022)
 
Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки

Власти Энергодара: украинские войска совершили четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Энергодара.
"Четыре раза украинские БПЛА атаковали сегодня Запорожскую АЭС. Последняя атака была зафиксирована в 16.01 (мск)", - заявили в администрации.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три дрона–камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир Рогов
 
 
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