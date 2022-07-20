https://ria.ru/20220720/zaes-1803779135.html
Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки
Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки - РИА Новости, 20.07.2022
Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки
Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Энергодара. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:13
2022-07-20T16:13
2022-07-20T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782269494_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddafc35e242b285aa4c928886c9ae8b6.jpg
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники четыре раза в среду атаковали Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Энергодара."Четыре раза украинские БПЛА атаковали сегодня Запорожскую АЭС. Последняя атака была зафиксирована в 16.01 (мск)", - заявили в администрации.Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три дрона–камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, зона, где расположены реакторы на Запорожской АЭС, не пострадала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782269494_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_f5a7f746c07c9f97d717ed715ab14c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов
16:13 20.07.2022 (обновлено: 16:26 20.07.2022)
Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки
Власти Энергодара: украинские войска совершили четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки