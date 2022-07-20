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Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область - РИА Новости, 20.07.2022
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Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область
Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область - РИА Новости, 20.07.2022
Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область
Главы МИД Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг посетили Киевскую область, где побывали на военном аэродроме "Антонов" и в городе Ирпень, сообщили... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:37
2022-07-20T17:40
в мире
ян липавский
александер шалленберг
владимир зеленский
чехия
австрия
киевская область
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МОСКВА/ВЕНА, 20 июл – РИА Новости. Главы МИД Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг посетили Киевскую область, где побывали на военном аэродроме "Антонов" и в городе Ирпень, сообщили в среду в Киевской областной военной администрации."В Киевскую область с официальным визитом прибыли министры иностранных дел Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг. Они осмотрели остатки нашей "Мрии" (транспортный реактивный самолет - ред.) на военном аэродроме "Антонов" в Гостомеле. Затем зарубежная делегация посетила поврежденные жилые массивы в городе Ирпень", - сообщили в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.Шалленберг написал в Twitter, что обе страны продолжат оказывать поддержку Украине. Он также сообщил, что министры провели встречу с Владимиром Зеленским.
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в мире, ян липавский, александер шалленберг, владимир зеленский, чехия, австрия, киевская область
17:37 20.07.2022 (обновлено: 17:40 20.07.2022)
 
Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область

Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область с официальным визитом

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА/ВЕНА, 20 июл – РИА Новости. Главы МИД Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг посетили Киевскую область, где побывали на военном аэродроме "Антонов" и в городе Ирпень, сообщили в среду в Киевской областной военной администрации.
Киевскую область с официальным визитом прибыли министры иностранных дел Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг. Они осмотрели остатки нашей "Мрии" (транспортный реактивный самолет - ред.) на военном аэродроме "Антонов" в Гостомеле. Затем зарубежная делегация посетила поврежденные жилые массивы в городе Ирпень", - сообщили в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.
Шалленберг написал в Twitter, что обе страны продолжат оказывать поддержку Украине. Он также сообщил, что министры провели встречу с Владимиром Зеленским.
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В миреЯн ЛипавскийАлександер ШалленбергВладимир ЗеленскийЧехияАвстрияКиевская область
 
 
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