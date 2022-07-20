https://ria.ru/20220720/vizit-1803823981.html
Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область
Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область - РИА Новости, 20.07.2022
Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область
Главы МИД Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг посетили Киевскую область, где побывали на военном аэродроме "Антонов" и в городе Ирпень, сообщили... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:37
2022-07-20T17:37
2022-07-20T17:40
в мире
ян липавский
александер шалленберг
владимир зеленский
чехия
австрия
киевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА/ВЕНА, 20 июл – РИА Новости. Главы МИД Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг посетили Киевскую область, где побывали на военном аэродроме "Антонов" и в городе Ирпень, сообщили в среду в Киевской областной военной администрации."В Киевскую область с официальным визитом прибыли министры иностранных дел Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг. Они осмотрели остатки нашей "Мрии" (транспортный реактивный самолет - ред.) на военном аэродроме "Антонов" в Гостомеле. Затем зарубежная делегация посетила поврежденные жилые массивы в городе Ирпень", - сообщили в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.Шалленберг написал в Twitter, что обе страны продолжат оказывать поддержку Украине. Он также сообщил, что министры провели встречу с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20220707/viza-1801085704.html
чехия
австрия
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ян липавский, александер шалленберг, владимир зеленский, чехия, австрия, киевская область
17:37 20.07.2022 (обновлено: 17:40 20.07.2022)
Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область
Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область с официальным визитом