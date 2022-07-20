https://ria.ru/20220720/vizit-1803823981.html

Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область

Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область - РИА Новости, 20.07.2022

Главы МИД Чехии и Австрии посетили Киевскую область

Главы МИД Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг посетили Киевскую область, где побывали на военном аэродроме "Антонов" и в городе Ирпень, сообщили... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:37

2022-07-20T17:37

2022-07-20T17:40

в мире

ян липавский

александер шалленберг

владимир зеленский

чехия

австрия

киевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg

МОСКВА/ВЕНА, 20 июл – РИА Новости. Главы МИД Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг посетили Киевскую область, где побывали на военном аэродроме "Антонов" и в городе Ирпень, сообщили в среду в Киевской областной военной администрации."В Киевскую область с официальным визитом прибыли министры иностранных дел Чехии Ян Липавский и Австрии Александер Шалленберг. Они осмотрели остатки нашей "Мрии" (транспортный реактивный самолет - ред.) на военном аэродроме "Антонов" в Гостомеле. Затем зарубежная делегация посетила поврежденные жилые массивы в городе Ирпень", - сообщили в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.Шалленберг написал в Twitter, что обе страны продолжат оказывать поддержку Украине. Он также сообщил, что министры провели встречу с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20220707/viza-1801085704.html

чехия

австрия

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ян липавский, александер шалленберг, владимир зеленский, чехия, австрия, киевская область