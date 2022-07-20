https://ria.ru/20220720/videoigry-1803641503.html

Более 20 процентов россиян играют в видеоигры, показал опрос

Более 20 процентов россиян играют в видеоигры, показал опрос - РИА Новости, 20.07.2022

Более 20 процентов россиян играют в видеоигры, показал опрос

Более 20% россиян (23%) играют в видеоигры, а среди тех, кому от 18 до 24 лет, играют более половины (56%), следует из исследования Всероссийского центра... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:47

2022-07-20T10:47

2022-07-20T10:47

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 20% россиян (23%) играют в видеоигры, а среди тех, кому от 18 до 24 лет, играют более половины (56%), следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Более одной пятой части участников опроса (23%) признались, что играют в видеоигры. Чаще всего этим занимаются люди от 18 до 24 лет - среди них играющих 56%. Чуть менее популярны видеоигры среди тех, кому от 25 до 34 лет, - 34%. Реже всего в видеоигры играют люди от 60 лет - всего 10%. Мужчины играют чаще, чем женщины - 34% против 13%.Чаще всего в видеоигры наши соотечественники играют на компьютерах (45%) и на мобильных телефонах (44%). Реже - на ноутбуках (16%), планшетах (8%) и игровых приставках (5%).Участников опроса спросили, с какими проблемами во время игры они сталкивались в последнее время. Почти половина (47%) не сталкивалась ни с какими сложностями. Больше четверти респондентов (26%) назвали сложность или невозможность оплатить покупку новых игр из-за проблем с транзакциями в онлайн-магазинах, чуть меньше (24%) - сложность или невозможность провести платежи внутри игры из-за проблем с транзакциями в онлайн-магазинах. Также участники опроса отмечали недоступность новых релизов в России (21%), высокую стоимость комплектующих (19%), запрет некоторых игр в России (19%).Еще 15% отметили сложности с продлением подписок на игровых сервисах, 14% - трудности с доступом в сетевые или онлайн-игры, 13% - отсутствие русского перевода в новых играх, 9% - трудности с монетизацией на стриминговых площадках.Чтобы решить данные проблемы 13% пользовались VPN, 9% - оплатой через другие платформы, 3% звонили операторам.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220528/igry-1790684442.html

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россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вциом