https://ria.ru/20220720/veter-1803613043.html

Штормовой ветер затрудняет тушение сильного лесного пожара вблизи Афин

Штормовой ветер затрудняет тушение сильного лесного пожара вблизи Афин - РИА Новости, 20.07.2022

Штормовой ветер затрудняет тушение сильного лесного пожара вблизи Афин

Штормовой ветер силой до 80 километров в час затрудняет тушение сильного лесного пожара на севере Аттики, эвакуированы 600 жителей, на месте находятся почти 500 РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T07:53

2022-07-20T07:53

2022-07-20T07:53

в мире

греция

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АФИНЫ, 20 июл - РИА Новости. Штормовой ветер силой до 80 километров в час затрудняет тушение сильного лесного пожара на севере Аттики, эвакуированы 600 жителей, на месте находятся почти 500 пожарных, сообщил представитель пожарной службы Греции на внеочередном брифинге в оперативном штабе пожарной охраны в среду утром.Пожар начался во вторник вечером в горном районе Пентели на севере Аттики.По его словам, 600 человек эвакуированы в безопасное место силами греческой полиции."Сообщается о повреждениях жилых домов, их регистрация будет проведена после ликвидации пожара", - сказал он.На месте работают 485 пожарных, с 28 пешими бригадами и 120 автомобилями. Румынские пожарные также остаются на месте. С рассветом к тушению огня приступили три самолета и четыре вертолета и направлены еще четыре самолета и три вертолета."Периферия Аттики направила почти все свои водовозы и строительную технику, направляются в регионы и силы из большинства регионов Греции", - сообщил представитель пожарной службы.По его словам, в горном массиве Пентели пожар продолжается в районах Палия Пентели, Герака, Антуса, Паллини и Неа Паллини, Диони и Ваяти. Министерство климатических кризисов и гражданской защиты в связи с продолжающимся пожаром и по соображениям безопасности и защиты от дыма настоятельно рекомендует не перевозить в среду детей в детские учреждения и лагеря в северо-восточной Аттике.

https://ria.ru/20220715/pozhary-1802634421.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, греция