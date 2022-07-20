https://ria.ru/20220720/uniper-1803719198.html

СМИ: Uniper может переложить на потребителей часть возросших затрат на газ

СМИ: Uniper может переложить на потребителей часть возросших затрат на газ - РИА Новости, 20.07.2022

СМИ: Uniper может переложить на потребителей часть возросших затрат на газ

Немецкой Uniper могут разрешить переложить на потребителей часть своих более высоких газовых затрат в рамках пакета мер по спасению энергокомпании, сообщает... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:20

2022-07-20T14:20

2022-07-20T14:20

германия

uniper

kfw

в мире

природный газ

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Немецкой Uniper могут разрешить переложить на потребителей часть своих более высоких газовых затрат в рамках пакета мер по спасению энергокомпании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Ранее в среду издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило, что для поддержки Uniper на фоне энергетического кризиса правительство ФРГ также может получить блокирующие 30% в капитале энергоконцерна. Также немецкая компания изучает возможность получить дополнительный кредит от банка KfW в дополнение к уже доступной кредитной линии на 2 миллиарда евро.Uniper 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие возможность мер стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры. Вице-канцлер, министр экономики германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство ФРГ не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании. По словам источников Рейтера, переговоры по спасению энергокомпании должны завершиться к 25 июля.Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Энергоконцерн на 78% принадлежит финскому Fortum, который на 51% принадлежит правительству Финляндии.

https://ria.ru/20220720/potok-1803640062.html

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, uniper, kfw, в мире, природный газ