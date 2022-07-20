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СМИ: Uniper может переложить на потребителей часть возросших затрат на газ - РИА Новости, 20.07.2022
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СМИ: Uniper может переложить на потребителей часть возросших затрат на газ
СМИ: Uniper может переложить на потребителей часть возросших затрат на газ - РИА Новости, 20.07.2022
СМИ: Uniper может переложить на потребителей часть возросших затрат на газ
Немецкой Uniper могут разрешить переложить на потребителей часть своих более высоких газовых затрат в рамках пакета мер по спасению энергокомпании, сообщает... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:20
2022-07-20T14:20
германия
uniper
kfw
в мире
природный газ
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Немецкой Uniper могут разрешить переложить на потребителей часть своих более высоких газовых затрат в рамках пакета мер по спасению энергокомпании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Ранее в среду издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило, что для поддержки Uniper на фоне энергетического кризиса правительство ФРГ также может получить блокирующие 30% в капитале энергоконцерна. Также немецкая компания изучает возможность получить дополнительный кредит от банка KfW в дополнение к уже доступной кредитной линии на 2 миллиарда евро.Uniper 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие возможность мер стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры. Вице-канцлер, министр экономики германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство ФРГ не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании. По словам источников Рейтера, переговоры по спасению энергокомпании должны завершиться к 25 июля.Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Энергоконцерн на 78% принадлежит финскому Fortum, который на 51% принадлежит правительству Финляндии.
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германия, uniper, kfw, в мире, природный газ
14:20 20.07.2022
 
СМИ: Uniper может переложить на потребителей часть возросших затрат на газ

Reuters: немецкая Uniper может переложить на потребителей часть возросших затрат на газ

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип компании Uniper
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании Uniper. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Немецкой Uniper могут разрешить переложить на потребителей часть своих более высоких газовых затрат в рамках пакета мер по спасению энергокомпании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Uniper может быть разрешено переложить часть своих более высоких затрат на газ на потребителей в соответствии с условиями пакета мер по спасению, который обсуждается с правительством Германии", - передает агентство.

Ранее в среду издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило, что для поддержки Uniper на фоне энергетического кризиса правительство ФРГ также может получить блокирующие 30% в капитале энергоконцерна. Также немецкая компания изучает возможность получить дополнительный кредит от банка KfW в дополнение к уже доступной кредитной линии на 2 миллиарда евро.
Uniper 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие возможность мер стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры. Вице-канцлер, министр экономики германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство ФРГ не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании. По словам источников Рейтера, переговоры по спасению энергокомпании должны завершиться к 25 июля.
Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Энергоконцерн на 78% принадлежит финскому Fortum, который на 51% принадлежит правительству Финляндии.
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