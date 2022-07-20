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Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 20.07.2022
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Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине
Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 20.07.2022
Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине
Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии и Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Запись его... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:36
2022-07-20T21:42
политика
украина
джо байден
донбасс
нато
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
ллойд остин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии и Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Запись его выступления опубликовал ютьюб-канал Defense Flash News.На фоне российской специальной военной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Ранее глава Белого дома Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в размере 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с оружием станут законными целями ВКС в соседней стране.
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политика, украина, джо байден, донбасс, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, ллойд остин
18:36 20.07.2022 (обновлено: 21:42 20.07.2022)
 
Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине

Глава Пентагона Остин заявил о решающем этапе конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonВидеоконференция контактной группы США по Украине во главе с шефом Пентагона Ллойдом Остином
Видеоконференция контактной группы США по Украине во главе с шефом Пентагона Ллойдом Остином - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Видеоконференция контактной группы США по Украине во главе с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии и Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Запись его выступления опубликовал ютьюб-канал Defense Flash News.
"Это решающая стадия конфликта, и наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и необходима", — сказал шеф Пентагона.
На фоне российской специальной военной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Ранее глава Белого дома Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в размере 40 миллиардов долларов.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с оружием станут законными целями ВКС в соседней стране.
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ПолитикаУкраинаДжо БайденДонбассНАТОВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныЛлойд Остин
 
 
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