https://ria.ru/20220720/ukraina-1803862541.html
Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине
Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 20.07.2022
Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине
Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии и Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Запись его... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:36
2022-07-20T18:36
2022-07-20T21:42
политика
украина
джо байден
донбасс
нато
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
ллойд остин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии и Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Запись его выступления опубликовал ютьюб-канал Defense Flash News.На фоне российской специальной военной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Ранее глава Белого дома Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в размере 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с оружием станут законными целями ВКС в соседней стране.
https://ria.ru/20220720/reshenie-1803792316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, джо байден, донбасс, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, ллойд остин
18:36 20.07.2022 (обновлено: 21:42 20.07.2022)
Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине
Глава Пентагона Остин заявил о решающем этапе конфликта на Украине