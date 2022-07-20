https://ria.ru/20220720/ukraina-1803862541.html

Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине

Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 20.07.2022

Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине

Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии и Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Запись его... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T18:36

2022-07-20T18:36

2022-07-20T21:42

политика

украина

джо байден

донбасс

нато

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

ллойд остин

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии и Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Запись его выступления опубликовал ютьюб-канал Defense Flash News.На фоне российской специальной военной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Ранее глава Белого дома Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в размере 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с оружием станут законными целями ВКС в соседней стране.

https://ria.ru/20220720/reshenie-1803792316.html

украина

донбасс

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, джо байден, донбасс, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, ллойд остин