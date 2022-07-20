https://ria.ru/20220720/ukraina-1803838269.html
На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны
На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны - РИА Новости, 20.07.2022
На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны
Украине для восстановления страны ежегодно нужно до 100 миллиардов долларов, сообщил в среду советник руководителя офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:15
2022-07-20T18:15
2022-07-20T18:20
украина
россия
денис шмыгаль
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украине для восстановления страны ежегодно нужно до 100 миллиардов долларов, сообщил в среду советник руководителя офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов."Эти 1,9 миллиарда долларов (которые Украина получит по результатам конференции в Лугано – ред.) – это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год 30-100 миллиардов долларов ", - отметил он. В частности, для поддержки макроэкономики необходимо 20-30 миллиардов долларов в год, и такая же сумма необходима для поддержки армии", - приводит слова Милованова агентство "Укринформ".Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802616284.html
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украина, россия, денис шмыгаль
18:15 20.07.2022 (обновлено: 18:20 20.07.2022)
На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны
Милованов: Украине для восстановления нужно до ста миллиардов долларов ежегодно