https://ria.ru/20220720/ukraina-1803838269.html

На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны

На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны - РИА Новости, 20.07.2022

На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны

Украине для восстановления страны ежегодно нужно до 100 миллиардов долларов, сообщил в среду советник руководителя офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T18:15

2022-07-20T18:15

2022-07-20T18:20

украина

россия

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украине для восстановления страны ежегодно нужно до 100 миллиардов долларов, сообщил в среду советник руководителя офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов."Эти 1,9 миллиарда долларов (которые Украина получит по результатам конференции в Лугано – ред.) – это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год 30-100 миллиардов долларов ", - отметил он. В частности, для поддержки макроэкономики необходимо 20-30 миллиардов долларов в год, и такая же сумма необходима для поддержки армии", - приводит слова Милованова агентство "Укринформ".Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802616284.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, денис шмыгаль