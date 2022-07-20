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На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны - РИА Новости, 20.07.2022
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На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны
На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны - РИА Новости, 20.07.2022
На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны
Украине для восстановления страны ежегодно нужно до 100 миллиардов долларов, сообщил в среду советник руководителя офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:15
2022-07-20T18:20
украина
россия
денис шмыгаль
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украине для восстановления страны ежегодно нужно до 100 миллиардов долларов, сообщил в среду советник руководителя офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов."Эти 1,9 миллиарда долларов (которые Украина получит по результатам конференции в Лугано – ред.) – это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год 30-100 миллиардов долларов ", - отметил он. В частности, для поддержки макроэкономики необходимо 20-30 миллиардов долларов в год, и такая же сумма необходима для поддержки армии", - приводит слова Милованова агентство "Укринформ".Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.
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украина, россия, денис шмыгаль
18:15 20.07.2022 (обновлено: 18:20 20.07.2022)
 
На Украине оценили необходимые затраты для восстановления страны

Милованов: Украине для восстановления нужно до ста миллиардов долларов ежегодно

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украине для восстановления страны ежегодно нужно до 100 миллиардов долларов, сообщил в среду советник руководителя офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов.
"Эти 1,9 миллиарда долларов (которые Украина получит по результатам конференции в Лугано – ред.) – это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год 30-100 миллиардов долларов ", - отметил он. В частности, для поддержки макроэкономики необходимо 20-30 миллиардов долларов в год, и такая же сумма необходима для поддержки армии", - приводит слова Милованова агентство "Укринформ".
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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