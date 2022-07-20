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На Украине мобилизованных солдат оштрафовали за отказ отправляться на фронт
На Украине мобилизованных солдат оштрафовали за отказ отправляться на фронт - РИА Новости, 20.07.2022
На Украине мобилизованных солдат оштрафовали за отказ отправляться на фронт
Суд в Одессе оштрафовал трех мобилизованных солдат за отказ отправляться на фронт, каждому из них придется заплатить по 2,5 тысячи долларов, сообщает издание... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:38
2022-07-20T17:38
2022-07-20T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Суд в Одессе оштрафовал трех мобилизованных солдат за отказ отправляться на фронт, каждому из них придется заплатить по 2,5 тысячи долларов, сообщает издание "Думская"."Одесский суд назначил крупные штрафы трем мобилизованным солдатам, которые отказались отправляться на фронт. Им придется заплатить по 71, 4 тысяч гривен (2,5 тысяч долларов – ред.), - пишет издание "Думская".По информации издания, подсудимым были предъявлено обвинение по статье "неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке" уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы, однако судья учел ряд смягчающих обстоятельств, в частности, согласие подсудимых "исполнить свой воинский долг".На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. За уклонение от мобилизации Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
17:38 20.07.2022 (обновлено: 17:45 20.07.2022)
На Украине мобилизованных солдат оштрафовали за отказ отправляться на фронт
Одесский суд оштрафовал трех мобилизованных солдат за отказ отправляться на фронт