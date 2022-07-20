https://ria.ru/20220720/ukraina-1803801012.html

Украинских военных обучали боям по учебникам националистов

Украинских военных обучали боям по учебникам националистов - РИА Новости, 20.07.2022

Украинских военных обучали боям по учебникам националистов

Среди учебных материалов сержанта морской пехоты украинских войск обнаружено пособие украинских националистов "Хитрости ведения боя в городе", которое учит... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:26

2022-07-20T17:26

2022-07-20T17:29

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Среди учебных материалов сержанта морской пехоты украинских войск обнаружено пособие украинских националистов "Хитрости ведения боя в городе", которое учит отвечать на насилие еще большим насилием, передает корреспондент РИА Новости.Учебник находился на жестком диске ноутбука украинского морпеха в папке "Методички ВС Украины", в подразделе "Бои в городе". На обложке отсканированного пособия изображена карта Москвы с желтой и голубой стрелками, наносящими удар в центр столицы. Учебник был создан как минимум в 2015 году. Некоторые страницы содержат на себе водяные знаки с изображением черно-красного флага украинских националистов, надписью "не для коммерческого использования" и ссылкой на украинскую общественную организацию, близкую к националистической среде и движению футбольных ультрас клуба "Динамо-Киев".В оглавлении учебного пособия имеются разделы "Психологические аспекты боя", "Общие тактические принципы", "Преодоление дверных проемов", "Действия в условиях слабой освещенности" и другие.Книга учит курсанта применению насилия к любому и в любой момент. "Сознание должно быть сориентировано должным образом: откажись от психологии потенциальной жертвы - приобрети и развивай в своем сознании готовность убить любого, кто покушается на тебя или твоих друзей, без колебания ответить на насилие еще большим насилием. В повседневной жизни ты не можешь подозревать кого-то конкретно, а потому должен проявлять общую бдительность. Воспитывай в себе состояние общей, фоновой настороженности", - написано там.Советы, данные в книге, рассчитаны не только на военнослужащих, оказавшихся в бою в городских условиях, но и на участников уличных акций протеста и агрессивных действий в толпе.

https://ria.ru/20220711/zhesty-1801614688.html

https://ria.ru/20220711/instruktsii-1801596058.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, вооруженные силы украины