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Украинских военных обучали боям по учебникам националистов - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803801012.html
Украинских военных обучали боям по учебникам националистов
Украинских военных обучали боям по учебникам националистов - РИА Новости, 20.07.2022
Украинских военных обучали боям по учебникам националистов
Среди учебных материалов сержанта морской пехоты украинских войск обнаружено пособие украинских националистов "Хитрости ведения боя в городе", которое учит... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:26
2022-07-20T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
москва
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Среди учебных материалов сержанта морской пехоты украинских войск обнаружено пособие украинских националистов "Хитрости ведения боя в городе", которое учит отвечать на насилие еще большим насилием, передает корреспондент РИА Новости.Учебник находился на жестком диске ноутбука украинского морпеха в папке "Методички ВС Украины", в подразделе "Бои в городе". На обложке отсканированного пособия изображена карта Москвы с желтой и голубой стрелками, наносящими удар в центр столицы. Учебник был создан как минимум в 2015 году. Некоторые страницы содержат на себе водяные знаки с изображением черно-красного флага украинских националистов, надписью "не для коммерческого использования" и ссылкой на украинскую общественную организацию, близкую к националистической среде и движению футбольных ультрас клуба "Динамо-Киев".В оглавлении учебного пособия имеются разделы "Психологические аспекты боя", "Общие тактические принципы", "Преодоление дверных проемов", "Действия в условиях слабой освещенности" и другие.Книга учит курсанта применению насилия к любому и в любой момент. "Сознание должно быть сориентировано должным образом: откажись от психологии потенциальной жертвы - приобрети и развивай в своем сознании готовность убить любого, кто покушается на тебя или твоих друзей, без колебания ответить на насилие еще большим насилием. В повседневной жизни ты не можешь подозревать кого-то конкретно, а потому должен проявлять общую бдительность. Воспитывай в себе состояние общей, фоновой настороженности", - написано там.Советы, данные в книге, рассчитаны не только на военнослужащих, оказавшихся в бою в городских условиях, но и на участников уличных акций протеста и агрессивных действий в толпе.
https://ria.ru/20220711/zhesty-1801614688.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, москва, вооруженные силы украины
17:26 20.07.2022 (обновлено: 17:29 20.07.2022)
 
Украинских военных обучали боям по учебникам националистов

Украинских морских пехотинцев обучали боям по пособиям националистов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Среди учебных материалов сержанта морской пехоты украинских войск обнаружено пособие украинских националистов "Хитрости ведения боя в городе", которое учит отвечать на насилие еще большим насилием, передает корреспондент РИА Новости.
Учебник находился на жестком диске ноутбука украинского морпеха в папке "Методички ВС Украины", в подразделе "Бои в городе". На обложке отсканированного пособия изображена карта Москвы с желтой и голубой стрелками, наносящими удар в центр столицы. Учебник был создан как минимум в 2015 году. Некоторые страницы содержат на себе водяные знаки с изображением черно-красного флага украинских националистов, надписью "не для коммерческого использования" и ссылкой на украинскую общественную организацию, близкую к националистической среде и движению футбольных ультрас клуба "Динамо-Киев".
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 09:24Специальная военная операция на Украине
Украинских морпехов обучали сигнальным жестам, принятым в армиях НАТО и США
В оглавлении учебного пособия имеются разделы "Психологические аспекты боя", "Общие тактические принципы", "Преодоление дверных проемов", "Действия в условиях слабой освещенности" и другие.
Книга учит курсанта применению насилия к любому и в любой момент. "Сознание должно быть сориентировано должным образом: откажись от психологии потенциальной жертвы - приобрети и развивай в своем сознании готовность убить любого, кто покушается на тебя или твоих друзей, без колебания ответить на насилие еще большим насилием. В повседневной жизни ты не можешь подозревать кого-то конкретно, а потому должен проявлять общую бдительность. Воспитывай в себе состояние общей, фоновой настороженности", - написано там.
Советы, данные в книге, рассчитаны не только на военнослужащих, оказавшихся в бою в городских условиях, но и на участников уличных акций протеста и агрессивных действий в толпе.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 00:38
Украинских морпехов учили на учебниках действовавших в Чечне террористов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваВооруженные силы Украины
 
 
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