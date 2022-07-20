https://ria.ru/20220720/ukraina-1803734522.html

В СНБО Украины пообещали "громкие" заявления о медийных людях

В СНБО Украины пообещали "громкие" заявления о медийных людях - РИА Новости, 20.07.2022

В СНБО Украины пообещали "громкие" заявления о медийных людях

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что разведка сделает "громкие" заявления о многих публичных людях на Украине,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:01

2022-07-20T15:01

2022-07-20T15:01

в мире

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

россия

донбасс

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_2132a841e8034bdc3d453da8311b038f.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что разведка сделает "громкие" заявления о многих публичных людях на Украине, которые пропали с экранов телевидения после 24 февраля."Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как исчезли некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они куда-то исчезли. И никто не знает, где они находятся", - приводит слова Данилова издание "Украинское радио".По его словам, речь идет о людях, которые не могли засунуть, пока "не сделали то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях, а после 24 февраля они как-то исчезли".Данилов также отметил, что речь идет о политологах, мэрах некоторых городов и многих других. Он добавил, что информация получена благодаря работе контрразведки и социальных сетей как "одного из индикаторов на этой войне".Данилов утверждает, многие люди, который якобы должны были активизироваться после 24 февраля, оказались в совершенно других городах, а не там, где должны были быть. В качестве примера он привел главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого в апреле задержала Служба безопасности Украины.После задержании Медведчука Владимир Зеленский предложил России обменять его на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Как заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803666916.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/vtorzhenie-1777031082.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, россия, донбасс, оппозиционная платформа - за жизнь