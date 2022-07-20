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Премьер Италии заявил о необходимости продолжать поддержку Украины - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803717167.html
Премьер Италии заявил о необходимости продолжать поддержку Украины
Премьер Италии заявил о необходимости продолжать поддержку Украины - РИА Новости, 20.07.2022
Премьер Италии заявил о необходимости продолжать поддержку Украины
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна должна продолжать поддерживать Украину "любым образом", в том числе путем поставок вооружений. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:14
2022-07-20T14:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
италия
нато
владимир путин
сергей лавров
в мире
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РИМ, 20 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна должна продолжать поддерживать Украину "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Позже Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что Украину накачивают оружием и удерживают от любых конструктивных шагов. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."...Отправка вооружений Украине - единственный способ позволить украинцам защитить себя", - заявил он, выступая в Сенате национального парламента в связи с политическим кризисом.По словам Драги, внешнеполитическая позиция Италия находится в "сердце Европейского союза", "Большой семерки" и НАТО" и основывается на "трансатлантической связи"."Мы должны продолжать всячески поддерживать Украину, как это обязала делать правительство резолюция парламента. ...В то же время мы должны продолжать работу по поиску переговорных решений, начиная с зернового кризиса", - сказал премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220720/himars-1803702354.html
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украина, россия, италия, нато, владимир путин, сергей лавров, в мире, ситуация в днр и лнр
14:14 20.07.2022
 
Премьер Италии заявил о необходимости продолжать поддержку Украины

Премьер Италии Драги: необходимо продолжать поддержку Украины, включая поставки оружия

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 20 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна должна продолжать поддерживать Украину "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Позже Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что Украину накачивают оружием и удерживают от любых конструктивных шагов.
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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WP: приоритетом НАТО летом и осенью будет активизация поставок HIMARS Киеву
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"...Отправка вооружений Украине - единственный способ позволить украинцам защитить себя", - заявил он, выступая в Сенате национального парламента в связи с политическим кризисом.
По словам Драги, внешнеполитическая позиция Италия находится в "сердце Европейского союза", "Большой семерки" и НАТО" и основывается на "трансатлантической связи".
"Мы должны продолжать всячески поддерживать Украину, как это обязала делать правительство резолюция парламента. ...В то же время мы должны продолжать работу по поиску переговорных решений, начиная с зернового кризиса", - сказал премьер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияИталияНАТОВладимир ПутинСергей ЛавровВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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