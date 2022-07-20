https://ria.ru/20220720/ukraina-1803702675.html

На Украине возбудили уголовные дела против чиновников ДНР и ЛНР

На Украине возбудили уголовные дела против чиновников ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.07.2022

На Украине возбудили уголовные дела против чиновников ДНР и ЛНР

Киевская прокуратура сообщила о подозрении в "посягательстве на территориальную целость Украины" и "захвате госвласти" первому заместителю генпрокурора ЛНР,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:36

2022-07-20T13:36

2022-07-20T13:36

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Киевская прокуратура сообщила о подозрении в "посягательстве на территориальную целость Украины" и "захвате госвласти" первому заместителю генпрокурора ЛНР, заместителю министра юстиции ДНР и директору госслужбы исполнения наказаний минюста ДНР, говорится в заявлении офиса генпрокурора Украины.Имена подозреваемых ведомство не называет. Согласно открытым источникам, должность первого заместителя генпрокурора ЛНР занимает Юрий Линник, замминистра юстиции ДНР - Павел Беляев, директора госслужбы исполнения наказаний минюста ДНР - Юрий Дорошенко."Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении "первому заместителю генерального прокурора ЛНР", "заместителю министра юстиции ДНР", а также "директору государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции ДНР" по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или на захват государственной власти и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сообщает пресс-служба офиса генпрокурора в своем Telegram-канале.По данным украинского следствия, все подозреваемые - бывшие работники правоохранительных органов Украины. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что с 24 февраля возбудило 504 уголовных дела за государственную измену и 139 - за коллаборационистскую деятельность - 139.

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803175505.html

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в мире, павел беляев, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, жкх