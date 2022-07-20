https://ria.ru/20220720/ukraina-1803693836.html

Венедиктова считает, что никто из ее подчиненных не сотрудничал с Россией

Венедиктова считает, что никто из ее подчиненных не сотрудничал с Россией - РИА Новости, 20.07.2022

Венедиктова считает, что никто из ее подчиненных не сотрудничал с Россией

Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отрицает, что в ее ведомстве есть сотрудничающие с РФ. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:12

2022-07-20T13:12

2022-07-20T13:26

ирина венедиктова

украина

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отрицает, что в ее ведомстве есть сотрудничающие с РФ.Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова, позднее Зеленский своим указом уволил Венедиктову."Здесь, в моем офисе, вообще не может быть коллаборантов", - заявила Венедиктова в интервью CNN. Она отметила, что "коллаборантами" являются те, кто ведет деятельность "на оккупированной территории". По словам экс-генпрокурора, основным приоритетом ее работы было решение вопросов, связанных с госизменой и сотрудничающими с РФ.Венедиктова не стала отвечать на вопрос по поводу реальных причин, по которым Зеленский решил ее уволить, отметив, что "он принимает решение, исходя из своих взглядов".Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ирина венедиктова, украина, в мире, генеральная прокуратура украины, россия