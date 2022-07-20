Рейтинг@Mail.ru
Венедиктова считает, что никто из ее подчиненных не сотрудничал с Россией - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803693836.html
Венедиктова считает, что никто из ее подчиненных не сотрудничал с Россией
Венедиктова считает, что никто из ее подчиненных не сотрудничал с Россией - РИА Новости, 20.07.2022
Венедиктова считает, что никто из ее подчиненных не сотрудничал с Россией
Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отрицает, что в ее ведомстве есть сотрудничающие с РФ. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:12
2022-07-20T13:26
ирина венедиктова
украина
в мире
генеральная прокуратура украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568715603_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_26fd2a6f2940c35cbcf90c42ab5ce291.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отрицает, что в ее ведомстве есть сотрудничающие с РФ.Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова, позднее Зеленский своим указом уволил Венедиктову."Здесь, в моем офисе, вообще не может быть коллаборантов", - заявила Венедиктова в интервью CNN. Она отметила, что "коллаборантами" являются те, кто ведет деятельность "на оккупированной территории". По словам экс-генпрокурора, основным приоритетом ее работы было решение вопросов, связанных с госизменой и сотрудничающими с РФ.Венедиктова не стала отвечать на вопрос по поводу реальных причин, по которым Зеленский решил ее уволить, отметив, что "он принимает решение, исходя из своих взглядов".Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.
https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803456839.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568715603_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_1c61c8f2bf349911c01ec0fd8948cc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина венедиктова, украина, в мире, генеральная прокуратура украины, россия
13:12 20.07.2022 (обновлено: 13:26 20.07.2022)
 
Венедиктова считает, что никто из ее подчиненных не сотрудничал с Россией

Венедиктова отрицает, что в генпрокуратуре Украины кто-то сотрудничал с Россией

© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Ирина Венедиктова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отрицает, что в ее ведомстве есть сотрудничающие с РФ.
Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова, позднее Зеленский своим указом уволил Венедиктову.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 16:09Специальная военная операция на Украине
СБУ заподозрила депутата Рады Деркача в работе на российскую разведку
"Здесь, в моем офисе, вообще не может быть коллаборантов", - заявила Венедиктова в интервью CNN. Она отметила, что "коллаборантами" являются те, кто ведет деятельность "на оккупированной территории". По словам экс-генпрокурора, основным приоритетом ее работы было решение вопросов, связанных с госизменой и сотрудничающими с РФ.
Венедиктова не стала отвечать на вопрос по поводу реальных причин, по которым Зеленский решил ее уволить, отметив, что "он принимает решение, исходя из своих взглядов".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 14:19
Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения
 
Ирина ВенедиктоваУкраинаВ миреГенеральная прокуратура УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала