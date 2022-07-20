https://ria.ru/20220720/ukraina-1803683013.html

В Херсонской и Запорожской областях задержали вооруженных пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях задержали вооруженных пособников ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022

В Херсонской и Запорожской областях задержали вооруженных пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях задержаны четыре пособника украинских войск, изъяты 18 гранат, пять ружей, боеприпасы и патроны, сообщил представитель... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:49

2022-07-20T12:49

2022-07-20T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. В Херсонской и Запорожской областях задержаны четыре пособника украинских войск, изъяты 18 гранат, пять ружей, боеприпасы и патроны, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали четырёх пособников ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале. При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 (боеприпас для гранатомета) и более 2,5 тысячи патронов к стрелковому оружию, сообщил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.

https://ria.ru/20220712/diversant-1802071744.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр