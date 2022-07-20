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В Херсонской и Запорожской областях задержали вооруженных пособников ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803683013.html
В Херсонской и Запорожской областях задержали вооруженных пособников ВСУ
В Херсонской и Запорожской областях задержали вооруженных пособников ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022
В Херсонской и Запорожской областях задержали вооруженных пособников ВСУ
В Херсонской и Запорожской областях задержаны четыре пособника украинских войск, изъяты 18 гранат, пять ружей, боеприпасы и патроны, сообщил представитель... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:49
2022-07-20T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. В Херсонской и Запорожской областях задержаны четыре пособника украинских войск, изъяты 18 гранат, пять ружей, боеприпасы и патроны, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали четырёх пособников ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале. При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 (боеприпас для гранатомета) и более 2,5 тысячи патронов к стрелковому оружию, сообщил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
https://ria.ru/20220712/diversant-1802071744.html
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в мире, запорожская область, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:49 20.07.2022 (обновлено: 12:59 20.07.2022)
 
В Херсонской и Запорожской областях задержали вооруженных пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях задержали пособников ВСУ с гранатами и ружьями

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. В Херсонской и Запорожской областях задержаны четыре пособника украинских войск, изъяты 18 гранат, пять ружей, боеприпасы и патроны, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали четырёх пособников ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале. При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 (боеприпас для гранатомета) и более 2,5 тысячи патронов к стрелковому оружию, сообщил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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