https://ria.ru/20220720/ukraina-1803645014.html

"Больной на голову": немцев взбесили очередные нападки экс-посла Украины

"Больной на голову": немцев взбесили очередные нападки экс-посла Украины - РИА Новости, 20.07.2022

"Больной на голову": немцев взбесили очередные нападки экс-посла Украины

Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на высказывания экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в адрес премьер-министра федеральной земли Саксония... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:59

2022-07-20T10:59

2022-07-20T15:56

владимир зеленский

ангела меркель

олаф шольц

саксония

германия

украина

санкции в отношении россии

андрей мельник

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на высказывания экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в адрес премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера.Так, германский политик заявил, что Берлин должен в первую очередь работать над тем, чтобы заморозить конфликт на Украине, став посредником в его разрешении. Он подчеркнул, что нынешняя обстановка в регионе ввергает в хаос весь мир. При этом Кречмер отметил, что разрывать экономические связи с Россией невыгодно, так как Германии жизненно необходимы, в частности, поставки энергоресурсов.Экс-посол Украины, в свою очередь, выступил с оскорблениями в адрес премьера Саксонии, предложив тому "засунуть голову в морозилку, чтобы охладить свои фантазии о России".Многие пользователи пришли в ярость из-за наглых высказываний Мельника, а некоторые предположили, что он патологически ненавидит немцев."Дорогой господин Мельник, благодаря вашим постоянным оскорблениям мой взгляд на ситуацию существенно изменился. Спасибо вам за это. Можете быть уверены, скучать по вам тут не будут. Прощайте!" — отметил Holger Lösel."Я вас сейчас заблокирую, господин Мельник. Совершенно справедливо, что вы больше не дипломат. Ваша наглость попросту действует на нервы большинству немцев", — выразил мнение violingroover."Я думал, что мы окончательно и бесповоротно избавились от тебя", — посетовал Red60."Ты еще здесь? Ты ненавидишь нас, а мы ненавидим тебя за это. Отправляйся на передовую как настоящий мужчина и перестань наконец твитить на немецком", — возмутился Baron Dellingshausen."Я считаю, что вам следует продолжать писать здесь, пока каждый житель Германии не поймет окончательно, кого именно мы поддерживаем", — сыронизировала Frau Hammersbald."Запомните: Андрей не хочет мира, он хочет войны. Это так мило. Тогда пусть играет в войнушку, но у себя дома, а не в нашей стране. Спасибо за внимание", — подчеркнул StefSan."Вы больны, господин Мельник, и проблемы у вас явно с головой. Вас пожирает ненависть к нам, немцам!" — считает Gisela Roberts."О, вы не хотите мира, вы хотите вечной войны. Конечно, ведь это держит вас и Зеленского у власти, вам все равно, сколько людей погибнет. Вы-то в безопасности будете", — подытожили пользователи.Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля подписал указ об увольнении Мельника с поста посла в Германии. Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес местных властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для ФРГ "позором, который войдет в историю".Кроме того, экс-посол обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой". В интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник вовсе назвал Бандеру "борцом за свободу".

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https://ria.ru/20220712/polyaki-1801906502.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/tretya-mirovaya-1803081875.html

https://ria.ru/20220710/melnik-1801545810.html

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Станислав Ванд

владимир зеленский, ангела меркель, олаф шольц, саксония, германия, украина, санкции в отношении россии, андрей мельник