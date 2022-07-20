https://ria.ru/20220720/ukraina-1803605952.html
Источник рассказал, кого стали призывать в ВСУ и сколько стоит откупиться
Источник рассказал, кого стали призывать в ВСУ и сколько стоит откупиться - РИА Новости, 20.07.2022
Источник рассказал, кого стали призывать в ВСУ и сколько стоит откупиться
Обеспечивать призыв в армию на Украине в последней месяц стали в основном за счет сельских жителей, поскольку в отличие от горожан, у них не хватает денег,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T04:07
2022-07-20T04:07
2022-07-20T05:20
в мире
украина
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ХЕРСОН, 20 июл - РИА Новости. Обеспечивать призыв в армию на Украине в последней месяц стали в основном за счет сельских жителей, поскольку в отличие от горожан, у них не хватает денег, чтобы откупиться, рассказали РИА Новости российские силовики со ссылкой на информацию своих источников в украинских войсках.Он добавил, что доля горожан стала снижаться и потому, что им "проще сменить место жительства или эмигрировать в другую страну".При этом, по его информации, цены на то, чтобы откупиться от армии, различаются в зависимости от обстоятельств, когда необходимо давать взятку."Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться "на улице", взятка патрулю составляет 100 долларов. Комиссовать в военкомате стоит уже от пяти тысяч долларов и выше", - уточнил собеседник агентства.По данным источников российских силовиков в украинских войсках, из каждой области Украины с населением от двух миллионов уже призвано около 20-30 тысяч человек. Таких регионов, подконтрольных или частично подконтрольных киевскому режиму, сейчас пять: Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. "После призыва резервисты проходят двух-трехнедельную подготовку и едут на фронт. На тренировочных полигонах резервистов отмечается доминирующее положение иностранных инструкторов, в том числе на руководящих должностях", - заключил сотрудник силовых структур.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/ssha-1803549501.html
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800327085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
04:07 20.07.2022 (обновлено: 05:20 20.07.2022)
Источник рассказал, кого стали призывать в ВСУ и сколько стоит откупиться
В ВСУ вместо откупающихся за пять тысяч долларов горожан стали призывать жителей села
ХЕРСОН, 20 июл - РИА Новости. Обеспечивать призыв в армию на Украине в последней месяц стали в основном за счет сельских жителей, поскольку в отличие от горожан, у них не хватает денег, чтобы откупиться, рассказали РИА Новости российские силовики со ссылкой на информацию своих источников в украинских войсках.
"По информации от наших источников в ВСУ, у них за последний месяц резко выросло количество призывников. Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины. Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва", - сообщил сотрудник российских силовых структур.
Он добавил, что доля горожан стала снижаться и потому, что им "проще сменить место жительства или эмигрировать в другую страну".
При этом, по его информации, цены на то, чтобы откупиться от армии, различаются в зависимости от обстоятельств, когда необходимо давать взятку.
"Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться "на улице", взятка патрулю составляет 100 долларов. Комиссовать в военкомате стоит уже от пяти тысяч долларов и выше", - уточнил собеседник агентства.
По данным источников российских силовиков в украинских войсках, из каждой области Украины
с населением от двух миллионов уже призвано около 20-30 тысяч человек. Таких регионов, подконтрольных или частично подконтрольных киевскому режиму, сейчас пять: Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области
. "После призыва резервисты проходят двух-трехнедельную подготовку и едут на фронт. На тренировочных полигонах резервистов отмечается доминирующее положение иностранных инструкторов, в том числе на руководящих должностях", - заключил сотрудник силовых структур.
Россия
ведет военную операцию на Украине
с 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса
.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха
, стратегически важный райцентр к югу от Донецка
, Мариуполь
, крупнейший город на побережье Азовского моря
, и Святогорск
.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска
и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.