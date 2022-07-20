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Путин оценил возможность встречи с Зеленским - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин оценил возможность встречи с Зеленским
Путин оценил возможность встречи с Зеленским - РИА Новости, 20.07.2022
Путин оценил возможность встречи с Зеленским
Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей, желания их выполнять у Киева нет и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:13
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в мире
украина
иран
россия
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей, желания их выполнять у Киева нет и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Владимиром Зеленским."Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.
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в мире, украина, иран, россия
00:13 20.07.2022 (обновлено: 02:53 20.07.2022)
 
Путин оценил возможность встречи с Зеленским

Путин после вопроса о встрече с Зеленским заявил об отказе Киева выполнять договоренности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей, желания их выполнять у Киева нет и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Владимиром Зеленским.
"Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.
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