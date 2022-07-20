https://ria.ru/20220720/ukraina-1803595098.html

Путин оценил возможность встречи с Зеленским

Путин оценил возможность встречи с Зеленским - РИА Новости, 20.07.2022

Путин оценил возможность встречи с Зеленским

Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей, желания их выполнять у Киева нет и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T00:13

2022-07-20T00:13

2022-07-20T02:53

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей, желания их выполнять у Киева нет и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Владимиром Зеленским."Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.

https://ria.ru/20220720/zerno-1803594710.html

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в мире, украина, иран, россия