https://ria.ru/20220720/ubiystvo-1803758570.html

На Украине полицейский застрелил члена теробороны, мешавшего ему грабить

На Украине полицейский застрелил члена теробороны, мешавшего ему грабить - РИА Новости, 20.07.2022

На Украине полицейский застрелил члена теробороны, мешавшего ему грабить

Сотрудник полиции из Львовской области задержан по обвинению в убийстве члена территориальной обороны, которого он застрелил, когда тот пытался помешать... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:31

2022-07-20T15:31

2022-07-20T15:31

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сотрудник полиции из Львовской области задержан по обвинению в убийстве члена территориальной обороны, которого он застрелил, когда тот пытался помешать правоохранителю грабить магазин, сообщили в полиции Ровенской области."Он (потерпевший – ред.) зашел в магазин, владелицей которого является его жена, во время того, когда злоумышленник угрожал кассиру пистолетом и потребовал у работницы отдать денежные средства. Пытаясь пресечь его противоправные деяния и задержать — получил ранение. Медики "скорой" пытались спасти мужчину, однако проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали, он умер", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.По информации правоохранителей, убитым оказался 42-летний житель Ровно, состоявший в территориальной обороне. "Патрульные полицейские задержали предполагаемого подозреваемого… Установлена личность злоумышленника, причастного к умышленному убийству в Ровно. Им оказался 27-летний полицейский из Львовской области", - отметили в полиции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ровно, мвд украины