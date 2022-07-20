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На Украине полицейский застрелил члена теробороны, мешавшего ему грабить
На Украине полицейский застрелил члена теробороны, мешавшего ему грабить - РИА Новости, 20.07.2022
На Украине полицейский застрелил члена теробороны, мешавшего ему грабить
Сотрудник полиции из Львовской области задержан по обвинению в убийстве члена территориальной обороны, которого он застрелил, когда тот пытался помешать... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:31
2022-07-20T15:31
2022-07-20T15:31
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сотрудник полиции из Львовской области задержан по обвинению в убийстве члена территориальной обороны, которого он застрелил, когда тот пытался помешать правоохранителю грабить магазин, сообщили в полиции Ровенской области."Он (потерпевший – ред.) зашел в магазин, владелицей которого является его жена, во время того, когда злоумышленник угрожал кассиру пистолетом и потребовал у работницы отдать денежные средства. Пытаясь пресечь его противоправные деяния и задержать — получил ранение. Медики "скорой" пытались спасти мужчину, однако проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали, он умер", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.По информации правоохранителей, убитым оказался 42-летний житель Ровно, состоявший в территориальной обороне. "Патрульные полицейские задержали предполагаемого подозреваемого… Установлена личность злоумышленника, причастного к умышленному убийству в Ровно. Им оказался 27-летний полицейский из Львовской области", - отметили в полиции.
https://ria.ru/20220702/nogi-1799779735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ровно, мвд украины
На Украине полицейский застрелил члена теробороны, мешавшего ему грабить
В Ровенской области полицейский застрелил члена теробороны, мешавшего ему грабить