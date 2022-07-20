https://ria.ru/20220720/turbina-1803768682.html

Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока"

Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022

Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое и не связано со спецоперацией РФ на... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:41

2022-07-20T15:41

2022-07-20T16:30

донбасс

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германия

владимир путин

северный поток

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое и не связано со спецоперацией РФ на Украине."Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок", - сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20220720/gaz-1803703859.html

донбасс

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украина

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германия

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Путин о решении Канады задержать возврат турбины для "Северного потока" Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое и не связано со спецоперацией РФ на Украине. "Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок", – сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени". 2022-07-20T15:41 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донбасс, россия, в мире, украина, канада, германия, владимир путин, северный поток, природный газ