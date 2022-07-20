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Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока"
Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое и не связано со спецоперацией РФ на... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:41
2022-07-20T16:30
донбасс
россия
в мире
украина
канада
германия
владимир путин
северный поток
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое и не связано со спецоперацией РФ на Украине."Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок", - сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
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Путин о решении Канады задержать возврат турбины для "Северного потока"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое и не связано со спецоперацией РФ на Украине. "Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок", – сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
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донбасс, россия, в мире, украина, канада, германия, владимир путин, северный поток, природный газ
15:41 20.07.2022 (обновлено: 16:30 20.07.2022)
 
Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока"

Путин: решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое и не связано со спецоперацией РФ на Украине.
"Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок", - сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 13:40
Германия ожидает, что газ по "Северному потоку" будет идти в полном объеме
 
ДонбассРоссияВ миреУкраинаКанадаГерманияВладимир ПутинСеверный потокПриродный газ
 
 
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