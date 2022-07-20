https://ria.ru/20220720/turbina-1803768682.html
Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока"
Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое и не связано со спецоперацией РФ на... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:41
2022-07-20T15:41
2022-07-20T16:30
донбасс
россия
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германия
владимир путин
северный поток
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое и не связано со спецоперацией РФ на Украине."Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок", - сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20220720/gaz-1803703859.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о решении Канады задержать возврат турбины для "Северного потока"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое и не связано со спецоперацией РФ на Украине. "Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок", – сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
2022-07-20T15:41
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донбасс, россия, в мире, украина, канада, германия, владимир путин, северный поток, природный газ
15:41 20.07.2022 (обновлено: 16:30 20.07.2022)
Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока"
Путин: решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не политическое