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Путин связал рост цен на энергоносители с политикой Запада - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин связал рост цен на энергоносители с политикой Запада
Путин связал рост цен на энергоносители с политикой Запада - РИА Новости, 20.07.2022
Путин связал рост цен на энергоносители с политикой Запада
Президент России Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:57
2022-07-20T00:57
россия
экономика
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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада."Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада – ред.). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе, связанном со скачком цен на энергоносители.
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россия, экономика
00:57 20.07.2022
 
Путин связал рост цен на энергоносители с политикой Запада

Президент Путин заявил, что цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкНа территории газохранилища
На территории газохранилища - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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На территории газохранилища. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада.
"Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада – ред.). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе, связанном со скачком цен на энергоносители.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
 
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