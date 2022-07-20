https://ria.ru/20220720/tseny-1803597360.html

Путин связал рост цен на энергоносители с политикой Запада

Путин связал рост цен на энергоносители с политикой Запада - РИА Новости, 20.07.2022

Путин связал рост цен на энергоносители с политикой Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T00:57

2022-07-20T00:57

2022-07-20T00:57

россия

экономика

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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада."Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада – ред.). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе, связанном со скачком цен на энергоносители.

https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803596954.html

россия

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Максим Горбачев

россия, экономика