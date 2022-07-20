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Эксперт объяснил, почему Запад не будет тестировать на Украине новое оружие - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/trofei-1803646135.html
Эксперт объяснил, почему Запад не будет тестировать на Украине новое оружие
Эксперт объяснил, почему Запад не будет тестировать на Украине новое оружие - РИА Новости, 20.07.2022
Эксперт объяснил, почему Запад не будет тестировать на Украине новое оружие
Западные производители вооружений не станут тестировать свои новейшие разработки на Украине из-за риска попадания их в качестве трофеев в Россию, где они будут... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:03
2022-07-20T11:03
специальная военная операция на украине
алексей резников
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Западные производители вооружений не станут тестировать свои новейшие разработки на Украине из-за риска попадания их в качестве трофеев в Россию, где они будут изучены, после чего потеряют свою актуальность, сообщил РИА Новости в среду российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна превратилась в "испытательный полигон" и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на поле боя против России."Такого рода разработки не зря ведутся на полигонах в режиме секретности. То есть никто эту секретность снимать не будет чтобы удовлетворить его (Резникова - ред.) хотелки, потому что все понимают, что перспективные образцы вооружений, это всегда должен быть некий фактор внезапности для противника", - сказал Леонков."Все, что они начнут испытывать в зоне боевых действий, либо будет уничтожено, либо попадет к нам в качестве трофеев и будет изучено. И тогда вся эта секретность, все разработки потеряют свою ценность", - добавил он.Эксперт уточнил, что ранее анонсированные западом поставки вооружений идут вовсе не в таких масштабах и не такими темпами, как Украине было обещано. Поэтому руководство Украины "на грани отчаяния" и идет на любые ухищрения, чтобы получить больше оружия."Такой хитрый ход, который можно назвать "хоть шерсти клок", - охарактеризовал Леонков предложение Резникова.
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алексей резников, украина, вооруженные силы украины, россия
11:03 20.07.2022
 
Эксперт объяснил, почему Запад не будет тестировать на Украине новое оружие

Эксперт Леонков: Запад не тестирует новое оружие на Украине, чтобы оно не стало трофеем

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Западные производители вооружений не станут тестировать свои новейшие разработки на Украине из-за риска попадания их в качестве трофеев в Россию, где они будут изучены, после чего потеряют свою актуальность, сообщил РИА Новости в среду российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна превратилась в "испытательный полигон" и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на поле боя против России.
"Такого рода разработки не зря ведутся на полигонах в режиме секретности. То есть никто эту секретность снимать не будет чтобы удовлетворить его (Резникова - ред.) хотелки, потому что все понимают, что перспективные образцы вооружений, это всегда должен быть некий фактор внезапности для противника", - сказал Леонков.
"Все, что они начнут испытывать в зоне боевых действий, либо будет уничтожено, либо попадет к нам в качестве трофеев и будет изучено. И тогда вся эта секретность, все разработки потеряют свою ценность", - добавил он.
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Эксперт уточнил, что ранее анонсированные западом поставки вооружений идут вовсе не в таких масштабах и не такими темпами, как Украине было обещано. Поэтому руководство Украины "на грани отчаяния" и идет на любые ухищрения, чтобы получить больше оружия.
"Такой хитрый ход, который можно назвать "хоть шерсти клок", - охарактеризовал Леонков предложение Резникова.
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей РезниковУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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