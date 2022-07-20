https://ria.ru/20220720/tribunal-1803724816.html

В ДНР заявили, что трибунал пройдет после полного освобождения республики

В ДНР заявили, что трибунал пройдет после полного освобождения республики - РИА Новости, 20.07.2022

В ДНР заявили, что трибунал пройдет после полного освобождения республики

Проведение итогового международного трибунала над украинскими военными преступниками возможно только после освобождения всей территории Донецкой Народной... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:36

2022-07-20T14:36

2022-07-20T14:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Проведение итогового международного трибунала над украинскими военными преступниками возможно только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Итоговый, большой трибунал будет возможен только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики",- сказала Шишкина.Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донецкая Народная Республика активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По ее словам, логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.

https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр