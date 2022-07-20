Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заявили, что трибунал пройдет после полного освобождения республики - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/tribunal-1803724816.html
В ДНР заявили, что трибунал пройдет после полного освобождения республики
В ДНР заявили, что трибунал пройдет после полного освобождения республики - РИА Новости, 20.07.2022
В ДНР заявили, что трибунал пройдет после полного освобождения республики
Проведение итогового международного трибунала над украинскими военными преступниками возможно только после освобождения всей территории Донецкой Народной... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:36
2022-07-20T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_671ad4cdc2f9497bb631df758b349ec0.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Проведение итогового международного трибунала над украинскими военными преступниками возможно только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Итоговый, большой трибунал будет возможен только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики",- сказала Шишкина.Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донецкая Народная Республика активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По ее словам, логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.
https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c7825bd885a44948ee17b1ba8202e4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:36 20.07.2022
 
В ДНР заявили, что трибунал пройдет после полного освобождения республики

Депутат Народного совета Шишкина: трибунал пройдет после полного освобождения ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Проведение итогового международного трибунала над украинскими военными преступниками возможно только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
"Итоговый, большой трибунал будет возможен только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики",- сказала Шишкина.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донецкая Народная Республика активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По ее словам, логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.
Посол ЛНР в России Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 21:11Специальная военная операция на Украине
Документы о наемниках в рядах ВСУ станут доказательствами на трибунале
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала