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В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии

В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии - РИА Новости, 20.07.2022

В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии

Российская Федерация, Белоруссия и Сирия намерены прислать своих представителей для участия в международном трибунале над украинскими военными преступниками,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:18

2022-07-20T14:18

2022-07-20T14:18

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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Российская Федерация, Белоруссия и Сирия намерены прислать своих представителей для участия в международном трибунале над украинскими военными преступниками, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Мы предполагаем участие многих стран в проведении трибунала. Уже намерения прислать своих представителей высказали Беларусь, Российская Федерация, Сирия. К сожалению, у нас огромное количество эпизодов преступлений украинской власти, украинских незаконных вооруженных формирований", - сказала Шишкина.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета.

https://ria.ru/20220713/ukraina-1802218356.html

россия

белоруссия

сирия

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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