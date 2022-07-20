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В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии
В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии - РИА Новости, 20.07.2022
В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии
Российская Федерация, Белоруссия и Сирия намерены прислать своих представителей для участия в международном трибунале над украинскими военными преступниками,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:18
2022-07-20T14:18
2022-07-20T14:18
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Российская Федерация, Белоруссия и Сирия намерены прислать своих представителей для участия в международном трибунале над украинскими военными преступниками, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Мы предполагаем участие многих стран в проведении трибунала. Уже намерения прислать своих представителей высказали Беларусь, Российская Федерация, Сирия. К сожалению, у нас огромное количество эпизодов преступлений украинской власти, украинских незаконных вооруженных формирований", - сказала Шишкина.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета.
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802218356.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии
Депутат из ДНР Шишкина: на трибунал приедут представители России, Белоруссии и Сирии