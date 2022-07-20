Рейтинг@Mail.ru
В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/tribunal-1803718791.html
В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии
В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии - РИА Новости, 20.07.2022
В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии
Российская Федерация, Белоруссия и Сирия намерены прислать своих представителей для участия в международном трибунале над украинскими военными преступниками,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:18
2022-07-20T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
сирия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Российская Федерация, Белоруссия и Сирия намерены прислать своих представителей для участия в международном трибунале над украинскими военными преступниками, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Мы предполагаем участие многих стран в проведении трибунала. Уже намерения прислать своих представителей высказали Беларусь, Российская Федерация, Сирия. К сожалению, у нас огромное количество эпизодов преступлений украинской власти, украинских незаконных вооруженных формирований", - сказала Шишкина.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета.
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802218356.html
россия
белоруссия
сирия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, сирия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:18 20.07.2022
 
В ДНР ждут на трибунал представителей России, Белоруссии и Сирии

Депутат из ДНР Шишкина: на трибунал приедут представители России, Белоруссии и Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Российская Федерация, Белоруссия и Сирия намерены прислать своих представителей для участия в международном трибунале над украинскими военными преступниками, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
"Мы предполагаем участие многих стран в проведении трибунала. Уже намерения прислать своих представителей высказали Беларусь, Российская Федерация, Сирия. К сожалению, у нас огромное количество эпизодов преступлений украинской власти, украинских незаконных вооруженных формирований", - сказала Шишкина.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что трибунал над боевиками украинского нацбатальона "Азов" может быть проведен до конца лета.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:35
Глава МИД Украины заявил, что будет требовать создания трибунала для России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияСирияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала