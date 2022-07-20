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В Окинском районе Бурятии объявили траур по погибшему на Украине военному - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/traur-1803653751.html
В Окинском районе Бурятии объявили траур по погибшему на Украине военному
В Окинском районе Бурятии объявили траур по погибшему на Украине военному - РИА Новости, 20.07.2022
В Окинском районе Бурятии объявили траур по погибшему на Украине военному
В Окинском районе Бурятии объявили траур по погибшему на Украине гвардии сержанту Ринчину Арзухаеву, сообщается в Telegram-канале администрации муниципального... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:27
2022-07-20T11:34
специальная военная операция на украине
общество
республика бурятия
украина
россия
окинский район
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. В Окинском районе Бурятии объявили траур по погибшему на Украине гвардии сержанту Ринчину Арзухаеву, сообщается в Telegram-канале администрации муниципального образования."Двадцатого июля объявить днем траура на территории муниципального образования "Окинский район" в связи с гибелью гвардии сержанта Арзухаева Ринчина Викторовича в ходе специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.Ринчин Арзухаев родился 17 августа 1995 года в селе Хурга Окинского района Бурятии. По данным властей, он героически погиб, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции, однако детали подвига пока не раскрываются. Арзухаев представлен к награждению Орденом Мужества посмертно, отмечает администрация района. У него осталась жена и шестимесячный сын.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Последний раз Минобороны РФ публиковало данные о российских потерях 25 марта: тогда они составляли более 1,3 тысячи военных погибшими и свыше 3,8 тысяч ранеными. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства на 16 апреля, потери в разы выше – 23,3 тысячи погибших.
https://ria.ru/20220414/orden-1783490759.html
республика бурятия
украина
россия
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общество, республика бурятия, украина, россия, окинский район, ситуация в днр и лнр
11:27 20.07.2022 (обновлено: 11:34 20.07.2022)
 
В Окинском районе Бурятии объявили траур по погибшему на Украине военному

В Окинском районе Бурятии объявили траур по погибшему гвардии сержанту Арзухаеву

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. В Окинском районе Бурятии объявили траур по погибшему на Украине гвардии сержанту Ринчину Арзухаеву, сообщается в Telegram-канале администрации муниципального образования.
"Двадцатого июля объявить днем траура на территории муниципального образования "Окинский район" в связи с гибелью гвардии сержанта Арзухаева Ринчина Викторовича в ходе специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.
Ринчин Арзухаев родился 17 августа 1995 года в селе Хурга Окинского района Бурятии. По данным властей, он героически погиб, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции, однако детали подвига пока не раскрываются. Арзухаев представлен к награждению Орденом Мужества посмертно, отмечает администрация района. У него осталась жена и шестимесячный сын.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Последний раз Минобороны РФ публиковало данные о российских потерях 25 марта: тогда они составляли более 1,3 тысячи военных погибшими и свыше 3,8 тысяч ранеными. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства на 16 апреля, потери в разы выше – 23,3 тысячи погибших.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРеспублика БурятияУкраинаРоссияОкинский районСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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