https://ria.ru/20220720/tiktok-1803667499.html

TikTok сокращает бизнес в западных странах, сообщили СМИ

TikTok сокращает бизнес в западных странах, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2022

TikTok сокращает бизнес в западных странах, сообщили СМИ

Китайское приложение коротких видео TikTok занимается реорганизацией своего международного бизнеса, планирует больше сфокусироваться на азиатском рынке и... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:02

2022-07-20T12:02

2022-07-20T12:02

технологии

сша

китай

tiktok

евросоюз

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ближний восток

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ПЕКИН, 20 июл - РИА Новости. Китайское приложение коротких видео TikTok занимается реорганизацией своего международного бизнеса, планирует больше сфокусироваться на азиатском рынке и сократить деятельность в других регионах, пишет китайское агентство экономической информации "Цайлянь" со ссылкой на источники в компании ByteDance, владельце соцсети."Международная версия китайского приложения Доуинь TikTok реорганизует свой международный бизнес, компания планирует прежде всего сосредоточиться на таких рынках, как Индия, Малайзия, Таиланд, Япония, Южная Корея и Ближний Восток, сократив деятельность в других регионах", - говорится в сообщении.Агентство также отметило, что в последние время стали появляться сообщения, что наибольшим образом планы компании коснулись ее деятельности в США, ЕС и Великобритании. Так, в этих странах компания престала увеличивать штат сотрудников, а в некоторых даже пошла на увольнения.Ранее на этой неделе директор по монетизации из американского офиса TikTok Дэвид Ортис сообщил, что его позиция была устранена в рамках глобальной реорганизации деятельности компании.Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться. В конце июня представитель Федеральной комиссии связи США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений в связи с тайным сбором данных.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20220718/google-1803308532.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, сша, китай, tiktok, евросоюз, европа, ближний восток, азия, в мире