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TikTok сокращает бизнес в западных странах, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2022
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TikTok сокращает бизнес в западных странах, сообщили СМИ
TikTok сокращает бизнес в западных странах, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2022
TikTok сокращает бизнес в западных странах, сообщили СМИ
Китайское приложение коротких видео TikTok занимается реорганизацией своего международного бизнеса, планирует больше сфокусироваться на азиатском рынке и... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:02
2022-07-20T12:02
технологии
сша
китай
tiktok
евросоюз
европа
ближний восток
азия
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ПЕКИН, 20 июл - РИА Новости. Китайское приложение коротких видео TikTok занимается реорганизацией своего международного бизнеса, планирует больше сфокусироваться на азиатском рынке и сократить деятельность в других регионах, пишет китайское агентство экономической информации "Цайлянь" со ссылкой на источники в компании ByteDance, владельце соцсети."Международная версия китайского приложения Доуинь TikTok реорганизует свой международный бизнес, компания планирует прежде всего сосредоточиться на таких рынках, как Индия, Малайзия, Таиланд, Япония, Южная Корея и Ближний Восток, сократив деятельность в других регионах", - говорится в сообщении.Агентство также отметило, что в последние время стали появляться сообщения, что наибольшим образом планы компании коснулись ее деятельности в США, ЕС и Великобритании. Так, в этих странах компания престала увеличивать штат сотрудников, а в некоторых даже пошла на увольнения.Ранее на этой неделе директор по монетизации из американского офиса TikTok Дэвид Ортис сообщил, что его позиция была устранена в рамках глобальной реорганизации деятельности компании.Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться. В конце июня представитель Федеральной комиссии связи США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений в связи с тайным сбором данных.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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технологии, сша, китай, tiktok, евросоюз, европа, ближний восток, азия, в мире
12:02 20.07.2022
 
TikTok сокращает бизнес в западных странах, сообщили СМИ

"Цайлянь": TikTok сокращает бизнес в западных странах и сосредоточится на рынках Азии

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 июл - РИА Новости. Китайское приложение коротких видео TikTok занимается реорганизацией своего международного бизнеса, планирует больше сфокусироваться на азиатском рынке и сократить деятельность в других регионах, пишет китайское агентство экономической информации "Цайлянь" со ссылкой на источники в компании ByteDance, владельце соцсети.
"Международная версия китайского приложения Доуинь TikTok реорганизует свой международный бизнес, компания планирует прежде всего сосредоточиться на таких рынках, как Индия, Малайзия, Таиланд, Япония, Южная Корея и Ближний Восток, сократив деятельность в других регионах", - говорится в сообщении.
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Агентство также отметило, что в последние время стали появляться сообщения, что наибольшим образом планы компании коснулись ее деятельности в США, ЕС и Великобритании. Так, в этих странах компания престала увеличивать штат сотрудников, а в некоторых даже пошла на увольнения.
Ранее на этой неделе директор по монетизации из американского офиса TikTok Дэвид Ортис сообщил, что его позиция была устранена в рамках глобальной реорганизации деятельности компании.
Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться. В конце июня представитель Федеральной комиссии связи США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений в связи с тайным сбором данных.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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