https://ria.ru/20220720/tekhnologii-1803762087.html

Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной

Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной - РИА Новости, 20.07.2022

Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной

Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил РФ шевелиться, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:32

2022-07-20T15:32

2022-07-20T17:00

технологии

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил РФ шевелиться, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс"."Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями", - сказал президент.

https://ria.ru/20220720/putin-1803732310.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Путин: "Сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость" Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил РФ шевелиться, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". "Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями", - сказал президент. 2022-07-20T15:32 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)