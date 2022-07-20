https://ria.ru/20220720/tekhnologii-1803762087.html
Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной
Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной - РИА Новости, 20.07.2022
Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной
Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил РФ шевелиться, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:32
2022-07-20T15:32
2022-07-20T17:00
технологии
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил РФ шевелиться, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс"."Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями", - сказал президент.
https://ria.ru/20220720/putin-1803732310.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803793580_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_619e4b9c3569d432dd0a0d83f53d440c.jpg
Путин: "Сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость"
Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил РФ шевелиться, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". "Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями", - сказал президент.
2022-07-20T15:32
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
15:32 20.07.2022 (обновлено: 17:00 20.07.2022)
Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной
Путин заявил, что уход компаний прекращает зависимость России от зарубежных технологий