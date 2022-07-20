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Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной
Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной - РИА Новости, 20.07.2022
Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной
Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил РФ шевелиться, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:32
2022-07-20T17:00
технологии
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил РФ шевелиться, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс"."Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями", - сказал президент.
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Путин: "Сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость"
Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил РФ шевелиться, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". "Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями", - сказал президент.
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технологии, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
15:32 20.07.2022 (обновлено: 17:00 20.07.2022)
 
Путин назвал зависимость от иностранных технологий опасной

Путин заявил, что уход компаний прекращает зависимость России от зарубежных технологий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Все время сидеть на иностранных технологиях – значит погружаться в унизительную зависимость, уход иностранцев заставил РФ шевелиться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс".
"Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями", - сказал президент.
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ТехнологииВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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