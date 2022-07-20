https://ria.ru/20220720/tecno-1803500136.html

Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: большой оригинал

Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: большой оригинал - РИА Новости, 20.07.2022

Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: большой оригинал

На российском рынке появился новый смартфон — TECNO CAMON 19 Pro. Устройство от амбициозного производителя выделяется на фоне многочисленных конкурентов... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:26

2022-07-20T16:26

2022-07-20T16:26

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технологии

google android

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МОСКВА, июль — РИА Новости, Кирилл Каримов. На российском рынке появился новый смартфон — TECNO CAMON 19 Pro. Устройство от амбициозного производителя выделяется на фоне многочисленных конкурентов незаурядными характеристиками, вниманием к деталям, а также стоимостью, которая выглядит очень интересной в условиях российского рынка. Знакомимся с флагманом TECNO в материале РИА Новости.ДизайнВнешний вид новинки самобытен и вряд ли ему можно подобрать аналог — острые грани с глянцевым покрытием рамки, матовое напыление задней панели, заметные кружки, в которые вписаны сенсоры камерного блока. Корпус TECNO CAMON 19 Pro выполнен из пластика, но выглядит гораздо дороже. Отличная сборка позволяет воспринимать смартфон литым бруском: смартфон весит 205 граммов.Модель предлагается в двух цветах — "полярный синий" и "эко-черный". Именно последний оказался на тестировании. Матовый эффект хорош не только внешне: "абразив" делает смартфон менее склонным к выскальзыванию из рук. Кстати, в комплекте есть прозрачный чехол — о пользователях создатели 19 Pro думали.Тонкие рамки экрана и врезанная в дисплей камера — решения современные. И хотя матрица прикрыта закаленным стеклом с олеофобным покрытием, поверх нанесена защитная пленка.ДисплейСмартфону достался IPS-экран с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 2460 на 1080 точек. Соотношение сторон 20,5:9 делает его комфортным в любом сценарии использования — от чтения электронных книг до просмотра потокового видео.Использование ЖК-матрицы становится редкостью в среднебюджетном сегменте, а зря — именно такие дисплеи напрочь лишены эффекта мерцания, напрягающего и без того перегруженные глаза современного пользователя. Производитель сертифицировал модель по стандарту TÜV Rheinland — экран обеспечивает реалистичное и естественное отображение цветов, защищая зрение от зловредного спектра синего света.Запаса по яркости у дисплея TECNO CAMON 19 Pro довольно много — при автоматической настройке на солнце она превышает 500 кд/м2. Цветопередача естественная, настроить ее под себя возможно. Гораздо интереснее, что здесь есть частота обновления 120 Гц. Причем режимов не два, как у многих конкурентов, а три — базовые 60, принудительные 120 Гц и автонастройка, когда система оптимизирует герцовку для конкретной задачи.Производительность и коммуникацииСмартфону досталась известная платформа разработки MediaTek — Helio G96. Это популярное среднебюджетное решение среди производителей смартфонов: восемь ядер, работающих на частоте 2,05 ГГц, 12-нанометровый техпроцесс и видеоускоритель Mali G57 MC2.Для TECNO CAMON 19 Pro эта платформа идеальное попадание в сегмент. Многие прямые конкуренты оснащаются гораздо более скромными SoC: смартфон зарабатывает в известном бенчмарке AnTuTu более 300 тысяч баллов. В данном случае высокая производительность не ведет к перегреву и троттлингу. Даже в энергозатратных задачах температура корпуса редко превышает 40 градусов, а сброс рабочей частоты и вовсе нонсенс.Смартфон в ежедневном использовании воспринимается, как довольно шустрый — лагов и, тем более зависаний, здесь нет. В играх трубка демонстрирует себя, как крепкого середняка, который способен замахнуться на топовые тайтлы. Так, WoT Blitz остаются играбельными на средне-высоких настройках. PUBG позволяет выставить графику на уровень "Высоко": с ними игра остается комфортной даже в сложных сценах. Даже в Genshin Impact поиграть можно на минималках — капризная игра частенько подтормаживает даже на гораздо более дорогих смартфонах.На российском рынке смартфон представлен в единственной версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем 128 ГБ. Последний быстрый — благодаря UFS 2.2 смартфон демонстрирует молниеносную установку приложений из Play Market. Из накопителя можно и расширить оперативную память с помощью фирменной функции Memory Fusion, позволяющей нарастить ОЗУ до 5 ГБ.Набором коммуникаций и интерфейсов, которые есть в этой модели, будет доволен даже избалованный технологиями гик. Например, здесь есть одновременная поддержка двух nanoSIM и карты памяти. Не забыли про любимые пользователями аудиоджки, которые иные компании изымают даже из среднебюджетников. В смартфоне есть NFC для бесконтактной оплаты, быстрые Wi-Fi ac и Bluetooth 5.1 и, конечно, разъем USB-C, без которого немыслим современный смартфон. Кстати, мобильную связь TECNO CAMON 19 Pro держит уверенно, да и качеству работы голосового динамика и системы микрофонов вопросов не возникает.Оболочка HiOSTECNO (в широком смысле — Transsion Holdings) не первый год развивает свою оболочку для Android, получившую запоминающееся название HiOS. У CAMON 19 Pro, как флагмана модельной линейки, самая свежая версия 8.6, основанная на 12-й версии "зеленого робота".Это довольно минималистичное решение, которое отличается от конкурентов полным отсутствием рекламы. Минимализм в HiOS вовсе не означает аскетичности — у смартфона масса дополнительных настроек от клонирования приложений до виртуального расширения оперативной памяти. Хотелось бы, конечно, видеть поменьше предустановленного софта, ведь им редко пользуешься, а место "из коробки" он занимает.В TECNO уже анонсировали, что эта модель получит обновление до будущего Android 13 — похвальное стремление поддерживать свои устройства.КамераПожалуй, в среднебюджетном сегменте у TECNO CAMON 19 Pro самый необычный набор сенсоров в камерном блоке. Главный датчик — Samsung ISOCELL GWB. Причем разработан он совместно TECNO и Samsung. Главная особенность 64-мегапиксельного датчика в дополнительном субпикселе белого цвета: это должно повышать светочувствительность, делая снимки при недостатке освещения качественнее. Кроме того, у датчика есть фазовый автофокус и оптический стабилизатор.Второй датчик, нет, это не сверхширокоугольный объектив — у CAMON 19 Pro 50-Мп "портретник" с двукратным оптическим зумом. Большая редкость в мире смартфонов! Наконец, третий сенсор это 2-мегапиксельный датчик боке для размытия фона.При хорошем освещении главная камера выдает отличные для этого класса смартфонов снимки — приятно удивляет, как алгоритмы обработки фото бережно относятся к деталям, если рассматривать фотографии "пиксель в пиксель". Мелкие детали прорисовываются четко, а цветопередача хороша своей естественностью. Но если пользователь захочет "буйства красок", то в фирменном приложении "Камера" есть множество улучшайзеров, вроде режима AI. А настоящее раздолье для экспериментов с фильтрами у любителей "себяшек" — 32-мегапиксельная фронтальная камера дает много возможностей.По умолчанию основная камера модуль снимает с разрешением 16 мегапикселей, а зум-датчик с 12,5 мегапикселя. Оба могут выдавать фото в повышенном качестве (64 и 50 Мп соответственно). Двукратный оптический зум часто помогает — картинка с этой камеры выглядит иначе, чем с главной, а разные фокусные расстояния позволяют получить новый ракурс.TECNO CAMON 19 Pro снимает ролики в максимальном качестве 2K при 30 кадрах в секунду — в этом случае доступна программная стабилизация, которая сделает картинку плавнее. Доступны дополнительные режимы, например, программное размытие фона вокруг объекта съемки.Звук, безопасность и автономностьВ смартфоне предусмотрен 3,5-мм аудиоджек, который и сейчас востребован у пользователей, ведь к устройству можно подключить любимые проводные наушники. Звук с основного динамика громкий и четкий, смотреть фильмы или потоковое видео с CAMON 19 Pro приятно благодаря и этому.Дактилоскопический сенсор в этой модели совмещен с кнопкой включения — решение удобное и надежное. Датчик безошибочно узнает палец пользователя, разблокируя смартфон за доли секунды. Есть здесь и распознавание по лицу, работа которого основана на фронтальной камере.Аккумулятор емкостью 5000 мАч стал негласным стандартом класса среднего бюджета — именно такая батарейка и досталась TECNO CAMON 19 Pro. Смартфон при интенсивном использовании приходил к концу дня с 20-30 процентами заряда. То есть, при желании, если ограничивать ресурсоемкие задачи и использовать встроенные алгоритмы экономии, автономность можно растянуть на полтора-два дня.Однако, в реальной жизни экономить не особо и нужно — дело в том, что комплектная зарядка мощностью 33 Вт способна полностью зарядить трубку за час с лишним, что хороший результат.ИтогоTranssion Holdings с TECNO чувствуют себя все увереннее на российском рынке, особенно когда многие привычные производители ограничивают поставки в страну. У флагмана CAMON 19 Pro есть все, чтобы не просто найти своего покупателя, но и сделать бренд более узнаваемым — эффектная внешность, экран 120 Гц, уникальные камеры, хорошая производительность и лаконичная оболочка.С ценой в TECNO тоже приятно удивят россиян — CAMON 19 Pro с 18 июля доступен по рекомендованной цене 21 990 рублей, а на старте продаж (до 8 августа) заявлена акция, когда смартфон предлагают за 19 990 рублей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google android