Билайн оставит для подключения только один тариф

2022-07-20T12:38

МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Один из крупнейших российских мобильных операторов билайн оставит для подключения только один новый тариф — UP, который предполагает широкие возможности для усовершенствования и индивидуальной настройки под конкретного пользователя, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.Билайн запускает новый тариф UP, который заменит собой основную линейку тарифов оператора для новых продаж и переходов. Внутри него "живут" пять персонажей... Каждый из них обладает своей уникальной суперспособностью, с помощью которой клиент сможет "прокачивать" свой тариф", — говорится в сообщении.В билайне пояснили, что нововведение является продолжением тарифа-конструктора "Твое решение", который появился в октябре 2021 года вместе с обновлением бренда оператора. Как выяснил корреспондент РИА Новости, в нем пользователь сам выбирал дополнительные опции с неограниченным трафиком на любимые сервисы, после чего в конце первого месяца ему предлагался персональный тариф на основе его потребностей."Тогда 54% аудитории позитивно восприняло изменения в бренде, включая визуальный стиль и новый слоган. Тариф заменил собой более 20 продуктов, которые были ранее доступны для подключений", — добавили в билайне.Новый тариф также позволит абонентам самостоятельно настраивать функции. Однако в зависимости от выбора персонажа пользователь получит разные возможности. К примеру, пчела позволит делиться минутами для звонков с членами семьи, а дракон подарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok."Для пользователя каждый из апперов (персонажей — ред.) представляет собой заранее собранный набор настроек тарифа, который лучше всего подойдет для того или иного сегмента аудитории. При этом у каждого клиента остается возможность дополнительно настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, SMS, подключить дополнительные сервисы, как от непосредственного оператора, так и от наших партнеров, например, "Яндекс" и Ivi", — добавили в пресс-службе мобильного оператора.

Алёна Пава

