Рейтинг@Mail.ru
В Индии освободили российский сухогруз - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/sukhogruz-1803730748.html
В Индии освободили российский сухогруз
В Индии освободили российский сухогруз - РИА Новости, 20.07.2022
В Индии освободили российский сухогруз
Российский сухогруз MV MAIA-1 (МВ Майя-1), арестованный во вторник в индийском порту Кочин в штате Керала по иску о неуплате за заправку топливом, освобожден... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:53
2022-07-20T15:00
индия
в мире
россия
керала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138200/81/1382008102_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_911fefe8af5e425adbef166c97286c54.jpg
БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Российский сухогруз MV MAIA-1 (МВ Майя-1), арестованный во вторник в индийском порту Кочин в штате Керала по иску о неуплате за заправку топливом, освобожден из-под ареста и отправится в среду в следующий пункт назначения, сообщил РИА Новости генконсул РФ в городе Ченнаи Олег Авдеев. Порт Кочин входит в консульский округ, который обслуживает это российское генконсульство.Принадлежащий российским владельцам сухогруз прибыл в понедельник в порт Кочин с грузом для военно-морских сил Индии и был во вторник арестован по судебному иску эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU о неуплате за заправку топливом в сумме около 24 тысяч долларов. Высокий суд штата Керала в городе Кочи, в котором расположен порт Кочин, разрешил разгрузку судна, так как его груз не имел отношения к иску эстонской фирмы, после чего судно оставалось вплоть до снятия ареста под юрисдикцией Управления порта Кочин.По словам дипломата, во вторник после разгрузки судна оно было отведено на якорную стоянку на территории акватории порта. "После этого владельцы судна провели переговоры с эстонской компанией и пришли к соглашению. Эстонская компания отозвала иск из Высокого суда Кералы, после чего суд снял арест с нашего сухогруза, закрыл дело и разрешил нашему судну беспрепятственно покинуть порт Кочин", - рассказал агентству российский генеральный консул. По его словам, "сегодня, 20 июля, сухогруз отправится в следующий пункт назначения". "Могу добавить, что владельцы судна уладили дело мирно, и инцидент был исчерпан в течение двух дней", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20220705/kazakhstan-1800250185.html
индия
россия
керала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138200/81/1382008102_79:0:1492:1060_1920x0_80_0_0_10fd5a7cd88a62c4f8a8ef940bf8a475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, в мире, россия, керала
14:53 20.07.2022 (обновлено: 15:00 20.07.2022)
 
В Индии освободили российский сухогруз

В Индии освободили из-под ареста российский сухогруз, задержанный 19 июля

© Flickr / Sanyam BahgaНациональный флаг Индии
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Flickr / Sanyam Bahga
Национальный флаг Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Российский сухогруз MV MAIA-1 (МВ Майя-1), арестованный во вторник в индийском порту Кочин в штате Керала по иску о неуплате за заправку топливом, освобожден из-под ареста и отправится в среду в следующий пункт назначения, сообщил РИА Новости генконсул РФ в городе Ченнаи Олег Авдеев. Порт Кочин входит в консульский округ, который обслуживает это российское генконсульство.
Принадлежащий российским владельцам сухогруз прибыл в понедельник в порт Кочин с грузом для военно-морских сил Индии и был во вторник арестован по судебному иску эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU о неуплате за заправку топливом в сумме около 24 тысяч долларов. Высокий суд штата Керала в городе Кочи, в котором расположен порт Кочин, разрешил разгрузку судна, так как его груз не имел отношения к иску эстонской фирмы, после чего судно оставалось вплоть до снятия ареста под юрисдикцией Управления порта Кочин.
По словам дипломата, во вторник после разгрузки судна оно было отведено на якорную стоянку на территории акватории порта. "После этого владельцы судна провели переговоры с эстонской компанией и пришли к соглашению. Эстонская компания отозвала иск из Высокого суда Кералы, после чего суд снял арест с нашего сухогруза, закрыл дело и разрешил нашему судну беспрепятственно покинуть порт Кочин", - рассказал агентству российский генеральный консул. По его словам, "сегодня, 20 июля, сухогруз отправится в следующий пункт назначения". "Могу добавить, что владельцы судна уладили дело мирно, и инцидент был исчерпан в течение двух дней", - отметил дипломат.
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 07:29
Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции
 
ИндияВ миреРоссияКерала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала