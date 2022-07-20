https://ria.ru/20220720/sukhogruz-1803730748.html
В Индии освободили российский сухогруз
В Индии освободили российский сухогруз - РИА Новости, 20.07.2022
В Индии освободили российский сухогруз
Российский сухогруз MV MAIA-1 (МВ Майя-1), арестованный во вторник в индийском порту Кочин в штате Керала по иску о неуплате за заправку топливом, освобожден... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:53
2022-07-20T14:53
2022-07-20T15:00
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БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Российский сухогруз MV MAIA-1 (МВ Майя-1), арестованный во вторник в индийском порту Кочин в штате Керала по иску о неуплате за заправку топливом, освобожден из-под ареста и отправится в среду в следующий пункт назначения, сообщил РИА Новости генконсул РФ в городе Ченнаи Олег Авдеев. Порт Кочин входит в консульский округ, который обслуживает это российское генконсульство.Принадлежащий российским владельцам сухогруз прибыл в понедельник в порт Кочин с грузом для военно-морских сил Индии и был во вторник арестован по судебному иску эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU о неуплате за заправку топливом в сумме около 24 тысяч долларов. Высокий суд штата Керала в городе Кочи, в котором расположен порт Кочин, разрешил разгрузку судна, так как его груз не имел отношения к иску эстонской фирмы, после чего судно оставалось вплоть до снятия ареста под юрисдикцией Управления порта Кочин.По словам дипломата, во вторник после разгрузки судна оно было отведено на якорную стоянку на территории акватории порта. "После этого владельцы судна провели переговоры с эстонской компанией и пришли к соглашению. Эстонская компания отозвала иск из Высокого суда Кералы, после чего суд снял арест с нашего сухогруза, закрыл дело и разрешил нашему судну беспрепятственно покинуть порт Кочин", - рассказал агентству российский генеральный консул. По его словам, "сегодня, 20 июля, сухогруз отправится в следующий пункт назначения". "Могу добавить, что владельцы судна уладили дело мирно, и инцидент был исчерпан в течение двух дней", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20220705/kazakhstan-1800250185.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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индия, в мире, россия, керала
14:53 20.07.2022 (обновлено: 15:00 20.07.2022)
В Индии освободили российский сухогруз
В Индии освободили из-под ареста российский сухогруз, задержанный 19 июля
БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Российский сухогруз MV MAIA-1 (МВ Майя-1), арестованный во вторник в индийском порту Кочин в штате Керала по иску о неуплате за заправку топливом, освобожден из-под ареста и отправится в среду в следующий пункт назначения, сообщил РИА Новости генконсул РФ в городе Ченнаи Олег Авдеев. Порт Кочин входит в консульский округ, который обслуживает это российское генконсульство.
Принадлежащий российским владельцам сухогруз прибыл в понедельник в порт Кочин с грузом для военно-морских сил Индии
и был во вторник арестован по судебному иску эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU о неуплате за заправку топливом в сумме около 24 тысяч долларов. Высокий суд штата Керала
в городе Кочи, в котором расположен порт Кочин, разрешил разгрузку судна, так как его груз не имел отношения к иску эстонской фирмы, после чего судно оставалось вплоть до снятия ареста под юрисдикцией Управления порта Кочин.
По словам дипломата, во вторник после разгрузки судна оно было отведено на якорную стоянку на территории акватории порта. "После этого владельцы судна провели переговоры с эстонской компанией и пришли к соглашению. Эстонская компания отозвала иск из Высокого суда Кералы, после чего суд снял арест с нашего сухогруза, закрыл дело и разрешил нашему судну беспрепятственно покинуть порт Кочин", - рассказал агентству российский генеральный консул. По его словам, "сегодня, 20 июля, сухогруз отправится в следующий пункт назначения". "Могу добавить, что владельцы судна уладили дело мирно, и инцидент был исчерпан в течение двух дней", - отметил дипломат.