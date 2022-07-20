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В Воронежской области директора техникума будут судить за "мертвые души" - РИА Новости, 20.07.2022
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В Воронежской области директора техникума будут судить за "мертвые души"
В Воронежской области директора техникума будут судить за "мертвые души" - РИА Новости, 20.07.2022
В Воронежской области директора техникума будут судить за "мертвые души"
Директор химико-механического техникума в Воронежской области предстанет перед судом за зачисление 170 несуществующих абитуриентов, на "обучение" которых было... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:38
2022-07-20T15:38
происшествия
воронежская область
россошанский район
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Директор химико-механического техникума в Воронежской области предстанет перед судом за зачисление 170 несуществующих абитуриентов, на "обучение" которых было потрачено более 4 миллионов рублей, сообщает в среду прокуратура области."В Россошанской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней директора ГБПОУ ВО "Россошанский химико-механический техникум", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.Как информирует надзорное ведомство, в конце 2020 года директор учебного заведения сфальсифицировала документы для хищения средств федерального бюджета."Обвиняемая искусственно создала видимость набора нужного количества обучающихся по различным рабочим специальностям. 170 абитуриентов были незаконно якобы зачислены в техникум. При этом фактически обучение никто не проходил, экзамены не сдавал, а несуществующим абитуриентам выданы свидетельства о получении профессий рабочих", - говорится в сообщении.В итоге на такое "обучение", по данным прокуратуры, из федерального бюджета оказалось потрачено более 4,1 миллиона рублей."Уголовное дело направлено в суд. Санкциями статей предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы", - отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20220703/lektsiya-1799871734.html
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происшествия, воронежская область, россошанский район
15:38 20.07.2022
 
В Воронежской области директора техникума будут судить за "мертвые души"

Под Воронежем директор техникума пойдет под суд за 170 несуществующих студентов

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Директор химико-механического техникума в Воронежской области предстанет перед судом за зачисление 170 несуществующих абитуриентов, на "обучение" которых было потрачено более 4 миллионов рублей, сообщает в среду прокуратура области.
"В Россошанской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней директора ГБПОУ ВО "Россошанский химико-механический техникум", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
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Как информирует надзорное ведомство, в конце 2020 года директор учебного заведения сфальсифицировала документы для хищения средств федерального бюджета.
"Обвиняемая искусственно создала видимость набора нужного количества обучающихся по различным рабочим специальностям. 170 абитуриентов были незаконно якобы зачислены в техникум. При этом фактически обучение никто не проходил, экзамены не сдавал, а несуществующим абитуриентам выданы свидетельства о получении профессий рабочих", - говорится в сообщении.
В итоге на такое "обучение", по данным прокуратуры, из федерального бюджета оказалось потрачено более 4,1 миллиона рублей.
"Уголовное дело направлено в суд. Санкциями статей предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы", - отмечает прокуратура.
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