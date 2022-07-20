https://ria.ru/20220720/sud-1803766647.html

В Воронежской области директора техникума будут судить за "мертвые души"

В Воронежской области директора техникума будут судить за "мертвые души" - РИА Новости, 20.07.2022

В Воронежской области директора техникума будут судить за "мертвые души"

Директор химико-механического техникума в Воронежской области предстанет перед судом за зачисление 170 несуществующих абитуриентов, на "обучение" которых было... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:38

2022-07-20T15:38

2022-07-20T15:38

происшествия

воронежская область

россошанский район

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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Директор химико-механического техникума в Воронежской области предстанет перед судом за зачисление 170 несуществующих абитуриентов, на "обучение" которых было потрачено более 4 миллионов рублей, сообщает в среду прокуратура области."В Россошанской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней директора ГБПОУ ВО "Россошанский химико-механический техникум", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.Как информирует надзорное ведомство, в конце 2020 года директор учебного заведения сфальсифицировала документы для хищения средств федерального бюджета."Обвиняемая искусственно создала видимость набора нужного количества обучающихся по различным рабочим специальностям. 170 абитуриентов были незаконно якобы зачислены в техникум. При этом фактически обучение никто не проходил, экзамены не сдавал, а несуществующим абитуриентам выданы свидетельства о получении профессий рабочих", - говорится в сообщении.В итоге на такое "обучение", по данным прокуратуры, из федерального бюджета оказалось потрачено более 4,1 миллиона рублей."Уголовное дело направлено в суд. Санкциями статей предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы", - отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20220703/lektsiya-1799871734.html

https://ria.ru/20220718/sud-1803210111.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, россошанский район