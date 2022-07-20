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Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из "Федота-стрельца" - РИА Новости, 20.07.2022
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Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из "Федота-стрельца"
Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из "Федота-стрельца" - РИА Новости, 20.07.2022
Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из "Федота-стрельца"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома, рассказавшего о том, что делал президент США Джо Байден,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:41
2022-07-20T17:04
леонид филатов
сша
в мире
джо байден
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома, рассказавшего о том, что делал президент США Джо Байден, вспомнив цитату из пьесы Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца".В своем Telegram-канале она написала: "В нашем ремесле взята новая высота. Вопрос: "Что именно Байден делал вчера и сегодня?" Пресс-секретарь Белого дома: "Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа". Захарова считает, что "вот так простенько представитель президента США перевела на английский бессмертные строки Леонида Филатова"."Утром мажу бутерброд —Сразу мысль: а как народ?И икра не лезет в горло,И компот не льется в рот!" — привела Захарова цитату из пьесы."Про Федота-стрельца, удалого молодца" — наиболее известное поэтическое произведение российского актера Леонида Филатова, которое было написано по мотивам русской народной сказки "Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что". Впервые пьеса опубликована в 1987 году.
https://ria.ru/20210617/zakharova-1737447848.html
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леонид филатов, сша, в мире, джо байден, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:41 20.07.2022 (обновлено: 17:04 20.07.2022)
 
Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из "Федота-стрельца"

Захарова прокомментировала слова Белого дома о работе Байдена цитатой из "Федота-стрельца"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома, рассказавшего о том, что делал президент США Джо Байден, вспомнив цитату из пьесы Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца".
В своем Telegram-канале она написала: "В нашем ремесле взята новая высота. Вопрос: "Что именно Байден делал вчера и сегодня?" Пресс-секретарь Белого дома: "Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа". Захарова считает, что "вот так простенько представитель президента США перевела на английский бессмертные строки Леонида Филатова".
"Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!" — привела Захарова цитату из пьесы.
"Про Федота-стрельца, удалого молодца" — наиболее известное поэтическое произведение российского актера Леонида Филатова, которое было написано по мотивам русской народной сказки "Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что". Впервые пьеса опубликована в 1987 году.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня 2021, 17:48
Захарова процитировала Лермонтова, говоря об угрозах для НАТО
 
Леонид ФилатовСШАВ миреДжо БайденРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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