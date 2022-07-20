https://ria.ru/20220720/ssha-1803659572.html

Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из "Федота-стрельца"

Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из "Федота-стрельца" - РИА Новости, 20.07.2022

Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из "Федота-стрельца"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома, рассказавшего о том, что делал президент США Джо Байден,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:41

2022-07-20T11:41

2022-07-20T17:04

леонид филатов

сша

в мире

джо байден

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома, рассказавшего о том, что делал президент США Джо Байден, вспомнив цитату из пьесы Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца".В своем Telegram-канале она написала: "В нашем ремесле взята новая высота. Вопрос: "Что именно Байден делал вчера и сегодня?" Пресс-секретарь Белого дома: "Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа". Захарова считает, что "вот так простенько представитель президента США перевела на английский бессмертные строки Леонида Филатова"."Утром мажу бутерброд —Сразу мысль: а как народ?И икра не лезет в горло,И компот не льется в рот!" — привела Захарова цитату из пьесы."Про Федота-стрельца, удалого молодца" — наиболее известное поэтическое произведение российского актера Леонида Филатова, которое было написано по мотивам русской народной сказки "Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что". Впервые пьеса опубликована в 1987 году.

https://ria.ru/20210617/zakharova-1737447848.html

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Кирилл Волков

леонид филатов, сша, в мире, джо байден, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова