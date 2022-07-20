06:57 20.07.2022 (обновлено: 07:17 20.07.2022)
Посольство России ответило на заявление США об "аннексии" части Украины
Посольство России: США стремятся "раскочегаривать" конфликт на Украине как можно дольше
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Утверждения американских чиновников об "аннексии" освобожденных на Украине территорий подтверждают стремление США подогревать конфликт, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Ранее Штаты пригрозили ужесточить антироссийские санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал, если Москва, по утверждению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, решит "аннексировать" освобожденные территории на Украине.
"Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
Дипломаты констатировали, что данные инсинуации подтверждают намерение США как можно дольше "раскочегаривать" конфликт.
В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Регионы объявили о планах войти в состав России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.