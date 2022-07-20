https://ria.ru/20220720/ssha-1803610134.html

Посольство России ответило на заявление США об "аннексии" части Украины

Посольство России ответило на заявление США об "аннексии" части Украины - РИА Новости, 20.07.2022

Посольство России ответило на заявление США об "аннексии" части Украины

Утверждения американских чиновников об "аннексии" освобожденных на Украине территорий подтверждают стремление США подогревать конфликт, заявили в посольстве... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T06:57

2022-07-20T06:57

2022-07-20T07:17

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Утверждения американских чиновников об "аннексии" освобожденных на Украине территорий подтверждают стремление США подогревать конфликт, заявили в посольстве России в Вашингтоне.Ранее Штаты пригрозили ужесточить антироссийские санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал, если Москва, по утверждению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, решит "аннексировать" освобожденные территории на Украине.Дипломаты констатировали, что данные инсинуации подтверждают намерение США как можно дольше "раскочегаривать" конфликт.В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина